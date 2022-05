La connexion entre Austin Butler et Elvis qui l’a amené à obtenir son rôle

in

Le protagoniste du biopic d’Elvis a un triste point commun avec le roi du rock and roll. C’est ainsi qu’il a attiré tous les regards au Festival de Cannes.

©IMDB/GettyLa triste connexion entre Austin Butler et Elvis.

Le nom de majordome austin s’est démarqué la semaine dernière pour son incorporation à dunes, la franchise Denis Villeneuve. Mais, en plus, en raison de la grande première du biopic de Elvis dans le festival du film de Cannes. L’acteur, qui a commencé avec de petits rôles sur Nickelodeon, a décroché le rôle qui allait finalement faire de lui un succès mondial. Le motif? Une triste connexion avec Elvis qui a captivé les producteurs du film.

sera le prochain 14 juillet quand Austin Butler a son grand moment sur grand écran avec Elvis Presley. Le roi du rock and roll a vécu 42 années très intenses qui ont laissé un héritage musical inoubliable. La même chose sera reprise dans le film, qui porte le même titre que son nom, et qui explorera la vie du chanteur et sa relation compliquée avec son agent énigmatique, qui dans ce cas est joué par Tom Hank.

Accompagnés de leur directeur, Baz Luhrman, le duo phare est apparu au Festival de Cannes pour présenter pour la première fois le film de Warner Bros. Pictures. Les retours ont été excellents : après la projection, le public a tenu une standing ovation qui a duré 12 minutes. C’est qu’il traite non seulement de sa dynamique avec le colonel Tom Parker, qui s’étend sur plus de 20 ans, mais touche également certains aspects de sa vie personnelle.

C’est justement là qu’apparaît un point commun entre Austin Butler et Elvis Presley qui obsédait l’acteur. C’est que tous deux ont perdu leur mère respective à l’âge de 23 ans. Pour le jeune artiste, reconnu pour son rôle dans Il était une fois à Hollywood, ce n’est pas une simple coïncidence, mais il y avait clairement un lien spécial. C’est pourquoi, au moment de l’audition, il a puisé dans cette puissante émotion.

Quand ce fut son tour d’auditionner avec le réalisateur Baz Luhrmann, elle évita ce que les autres interprètes répétaient : interpréter des classiques d’Elvis. À sa place, a chanté une chanson dédiée à sa mère. En le voyant, le cinéaste a été impressionné par le travail d’Austin Butler et n’a pas hésité à le convoquer pour être le protagoniste du biopic qui s’apprête à sortir en salles. Sans aucun doute, c’est l’une des propositions les plus fortes de 2022.

