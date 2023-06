La connexion du Seigneur des Anneaux pourrait amener Mouth of Sauron à Rings of Power Saison 2

Les anneaux de pouvoir La saison 2 prépare ses fans à replonger dans le monde captivant de la Terre du Milieu. Le monde mystique créé par J. R. R. Tolkien est peuplé de personnages tout aussi énigmatiques comme Mouth of Sauron. Même n’étant apparu que pour de brefs instants dans Le Seigneur des Anneaux, il a laissé une impression durable. Cette saison à venir pourrait faire la lumière sur ses origines selon Screen Rant.





Le personnage est connu pour être un Númenórean noir, qui est une faction au sein de Númenór qui a servi Sauron pendant son règne. Ces hommes sont les ennemis inflexibles d’Elendil et de ses fidèles partisans après avoir établi et construit des forteresses le long de la côte orientale de la Terre du Milieu. Ils sont restés les serviteurs de Sauron jusqu’à ce qu’Isildur ait coupé l’Anneau Unique de sa main. La faction Black Númenórean a cherché refuge dans le royaume Umbar, situé au sud du Gondor, après la défaite de leur maître. Malgré leur retraite, leur animosité héritée envers le Gondor les a amenés à s’allier à Sauron lors de sa résurgence.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Fait intéressant, alors que la première saison de Les anneaux de pouvoir n’a pas nommé les Númenóréens noirs, il a subtilement façonné les fondements de leur récit. Ces hommes étaient marqués par un profond ressentiment et envie des Elfes. Ils ont catégoriquement refusé leur mortalité et ont persévéré pour atteindre la vie sans fin et la puissance d’Eldar par la sorcellerie et diverses méthodes.

Il y avait une tension palpable lors de la première saison de la série entre les habitants de Númenór et Galadriel et les Elfes. Les Númenóréens ont une aversion profonde envers eux. Pourtant, Elendil a émergé comme une voix de la raison, représentant un groupe au sein de Númenór qui visait à réconcilier leur peuple avec les Eldar. Ces tensions sous-jacentes faisaient allusion au conflit civil imminent entre les partisans d’Elendil et les Númenóréens noirs. Avec la mise en scène de la première saison, la deuxième saison devrait approfondir l’histoire des Númenóréens noirs, en se concentrant sur l’influence de Pharazôn sur les opinions des gens sur les Elfes. Alors que cette discorde s’intensifie, les Númenóréens noirs sont sur le point de gagner en importance, inaugurant peut-être un rôle plus important pour la Bouche de Sauron.





L’homme derrière la bouche de Sauron

Cinéma nouvelle ligne

On sait peu de choses sur l’implication de la Bouche de Sauron dans la chute de Númenór et les premiers jours du règne de Sauron sur la Terre du Milieu. Cela pourrait changer comme Les anneaux de pouvoir commence à explorer l’histoire des Númenóréens noirs. Les fans anticipent le dénouement de Mouth of Sauron, le plus fervent adepte de Sauron avant sa défaite.

Ce récit mettra les auteurs de la série au défi de dépasser le canon établi, car même la bouche de Sauron a perdu la mémoire de son nom d’origine. Parallèlement à la bouche de Sauron, la série a fait allusion à l’introduction d’autres adeptes númenóréens de Sauron. Notamment, lorsque Sauron forge les Neuf Anneaux de Pouvoir destinés aux Rois des Hommes, certains devraient atterrir entre les mains des dirigeants de l’île, destinés à se transformer en Ring Wraiths of Le Seigneur des Anneaux. L’un de ces personnages potentiels pourrait être Kemen, le fils de Pharazôn, qui devrait devenir prince lors de l’ascension de son père au trône. L’identité de ces disciples, dont la Bouche de Sauron, est une révélation très attendue dans Les anneaux de pouvoir.