La connexion d’Olivia Rodrigo et la saga Twilight

Depuis son ascension vers la gloire, chaque semaine Olivia Rodrigo cela devient une tendance dans les réseaux sociaux. Cela s’est déjà produit lors d’occasions précédentes avec son travail dans Comédie musicale au lycée : La comédie musicale : la série et avec la sortie de leur premier album Acide. Mais ce week-end une révélation particulière de l’actrice l’a rapidement transformée en sujet de conversation. Et c’est que la jeune femme a avoué être une grande fan de la saga crépuscule.







La collection de cinq films basés sur les romans de Stephenie Meyer a recruté des fans du monde entier qui se demandent encore s’il vaut mieux être Équipe Edward ou alors Équipe jacob. Cette année, la première des films en Netflix Ils ont fait fureur et la saga a été un sujet de conversation pendant plusieurs jours. Il est plus que clair que les personnages joués par Kristen Stewart, Robert Pattinson, Oui Taylor Lautner ne se démode pas.

Olivia Rodrigo semble être une jeune femme hors du commun : à 18 ans, l’artiste a presque 16 millions d’abonnés Sur Instagram, son premier album reste parmi les plus écoutés de l’année et sa carrière est en constante ascension. Mais derrière le succès et la célébrité, se cache un adolescent comme un autre qui a avoué être fan de l’histoire d’Edward et Bella. En juin de cette année, l’actrice a partagé une image d’un portfolio qui porte les visages des protagonistes de la saga et a suscité la curiosité de ses fans qui voulaient en savoir plus sur cette passion.

Comme si les preuves manquaient pour souligner ce lien particulier entre l’auteur de Le permis de conduire Oui crépuscule, Ce week-end la chanteuse a organisé une rencontre avec ses amis avec un thème plus qu’attendu : le fête C’était dans le décor du film de vampires, de la vaisselle à la restauration. De plus, ils ont apprécié de voir le premier long métrage qui compose la saga.

La chanteuse a célébré avec ses amis lors d’une soirée à thème Twilight (Instagram : @oliviarodrigo).



Ce n’est pas la première fois que le protagoniste de Comédie musicale au lycée : La comédie musicale : la série fait référence à votre bande préférée. L’année dernière, il a partagé sur ses réseaux sociaux une courte vidéo chantant une chanson que ses fans appelaient « Chanson du crépuscule”. De plus, dans la description de la publication, il a déclaré: « C’est moi qui ai un bloc d’inspiration et j’écris une chanson pop sur Bella Swan déménageant à Formks et rencontrant Edward Cullen dans un laboratoire scientifique. »