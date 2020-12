La confidentialité des téléphones mobiles sera-t-elle visible lors de la réparation de téléphones mobiles

De nombreuses personnes ont un problème lors de la réparation de leur téléphone portable. Les magasins qui réparent leurs téléphones portables et ordinateurs verront-ils le contenu privé de vos téléphones portables ou ordinateurs? HUAWEI fournit gratuitement un service de garantie de deux ans. Si le téléphone portable de l’utilisateur est cassé, adressez-vous au personnel de HUAWEI pour le réparer. Ces employés vérifieront-ils les informations personnelles de l’utilisateur?

Pour être honnête, si c’est un grand magasin comme HUAWEI, non! Mais si c’est un petit magasin ordinaire, ça le fera! Les travailleurs qui réparent les téléphones portables et les ordinateurs peuvent les voir s’ils le souhaitent! Cependant, les personnes qui réparent des téléphones portables et des ordinateurs n’ont pas du tout ce problème. Tant que votre équipement est entre leurs mains, ils peuvent parcourir toutes les informations ou images sur votre téléphone portable ou votre ordinateur.

Cependant, de nombreux utilisateurs ont fait une erreur, c’est-à-dire pourquoi le personnel de ces magasins de smartphones veut-il voir la confidentialité des utilisateurs? Dans des circonstances normales, la commission de réparation d’un téléphone portable est de 1 à 2 livres, parfois même moins de 1 livre. Les travailleurs doivent travailler plus s’ils veulent manger, ils n’ont donc pas le temps d’étudier la vie privée des utilisateurs. N’est-il pas bon d’avoir ce temps pour réparer deux autres téléphones portables et gagner plus d’argent?

Lorsque le personnel de grandes entreprises telles que HUAWEI voit les données des utilisateurs, leur première réaction est de les ignorer directement. Presque 100% de ces contenus n’ont rien à voir avec le contenu des défauts. Il est impossible pour le personnel qui souhaite terminer la tâche rapidement de jeter un coup d’œil.

S’il veut le voir, il doit d’abord en faire une copie. Sans l’attention de l’utilisateur, ils se cachent dans le coin mort de la surveillance. Ils le sauvegardent sur l’ordinateur personnel, et finalement, le rapportent à la maison et le regardent tranquillement. Les utilisateurs pensent-ils qu’il est rentable pour le personnel de le faire? Ce n’est pas rentable. Avec ce temps libre, n’est-il pas bon de réparer le prochain téléphone portable?

Quant aux petits ateliers de réparation, les utilisateurs feraient mieux de ne pas quitter le comptoir.

Bien que le personnel ne le lise pas dans des circonstances normales, il est préférable que les utilisateurs gardent leurs données personnelles secrètes. La méthode la plus efficace et la plus intuitive consiste à ajouter un secret au fichier. Vous pouvez acheter un disque dur qui peut être sauvegardé automatiquement. Si le disque dur est cassé, vous pouvez le jeter sans vous soucier de le réparer et de le fuir.

Ce qui précède est l’intégralité du contenu de cet article pour savoir si le personnel de maintenance vérifiera la confidentialité de l’utilisateur. J’espère que cet article permettra à un grand nombre d’utilisateurs d’éliminer les problèmes correspondants lors de la réparation de téléphones portables.