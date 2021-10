La confidentialité de Facebook pourrait en faire une plate-forme appropriée pour les pédopornographes, selon le directeur du FBI

in

Le nouveau programme de cryptage de Facebook est sous beaucoup de lumières de la part de divers organismes de sécurité et juridiques. Selon le directeur du FBI, Christopher Wray, avec l’introduction du nouveau programme de cryptage pour la plate-forme de messagerie, sera l’endroit idéal pour les prédateurs et les pédopornographes. Pendant qu’il s’adressait à des représentants des forces de l’ordre et à un responsable de la protection de l’enfance au ministère de la Justice, il a déclaré que ce plan de Facebook laisserait de tels crimes se produire en Amérique. Cela fera un endroit sans loi où tous les criminels l’utiliseront sans aucune crainte.

Après son discours et le procureur général William Barr s’exprimant également sur le même sujet, Facebook a été soumis à de fortes pressions. Le gouvernement américain ainsi que d’autres gouvernements pourraient pousser les protections qui peuvent mettre en danger les messages que des milliards de personnes échangent chaque jour.

Le discours de Wray faisait partie des efforts des gouvernements américain, britannique et australien pour qu’ils soient obligés d’aider les agences juridiques à sécuriser la communication en contournant le cryptage.

En raison de la menace terroriste, le gouvernement veille à empêcher ces sites de se débarrasser de leur cryptage. Lorsque la menace terroriste ne fonctionne pas, le gouvernement change de tactique et se concentre sur la maltraitance des enfants. La nouvelle décision sur la protection de la vie privée annoncée par Mark Zuckerberg est une source de préoccupation pour beaucoup alors que Facebook renseigne les agences juridiques sur des millions d’images d’abus d’enfants.

S’exprimant sur le Q&A Livestream interne hebdomadaire de l’entreprise, Zuckerberg a déclaré qu’ils étaient optimistes quant à la détermination des prédateurs sur Facebook même après le cryptage, tout comme ils se battent contre l’ingérence contre les élections. Alors que beaucoup ont critiqué Facebook pour leur vie privée, il est également apprécié par de nombreuses personnes.

