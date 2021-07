LA Confidential 2 aurait joué Chadwick Boseman, mais Warner Bros. est décédé

Lorsque Chadwick Boseman est décédé en août de l’année dernière, tout le monde était bien conscient que le monde avait été privé d’un grand acteur, peut-être l’un des meilleurs. Il semble que nous aurions déjà pu voir plus de Panthère noire star si une suite prévue du thriller noir de Russell Crowe LA Confidentiel était allé de l’avant. Un rapport de La sonnerie a révélé que Boseman devait apparaître dans le film, ce qui l’aurait vu travailler à nouveau avec Brian Helgeland, le réalisateur du film original avec lequel Boseman a travaillé. 42 de retour en 2013.

Le film a été présenté à Warner Bros., Helgeland ayant obtenu l’accord de Russel Crowe et Guy Pearce pour reprendre tous les deux leurs rôles. Avec la combinaison de Boseman, Crowe et Pearce à la tête du casting, il est difficile de comprendre exactement pourquoi le studio a refusé de progresser avec le film de suivi, surtout en tenant compte du fait que l’histoire de la suite a été co-écrite par James Ellroy , le romancier de LA Confidentiel, qui a conçu un nouveau scénario se déroulant dans les années 1970.

LA Confidentiel a remporté sept nominations et deux victoires aux 70e Oscars, Kim Basinger remportant l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle et Helgeland et Curtis Hanson remportant le meilleur scénario adapté. Bien qu’il ait été nommé meilleur film de 1997 par Le magazine Time, le film a perdu l’Oscar du meilleur film à Titanesque. Sur la base de la norme de l’original et de la réunion de la même équipe pour travailler sur la suite, il semble encore une fois incrédule que Warner Bros. n’ait pas estimé que cela aurait été un argument qui valait la peine d’aller de l’avant.

Pendant que Chadwick Boseman est désormais largement connu pour son Univers cinématographique Marvel rôle du roi T’Challa de Wakanda dans Panthère noire, un rôle qu’il a joué quatre fois en tout, il n’aurait pas été déplacé dans un thriller néo-noir ayant joué le détective Andre Davis en 2019 22 ponts. Son talent pour la caractérisation a été pleinement mis en évidence lorsqu’il a endossé le rôle de James Brown dans Lève-toi, et Thurgood Marshall dans Maréchal. Son rôle le plus récent dans Le bas noir de Ma Rainey était suffisant pour lui valoir une nomination aux Oscars à titre posthume, contre laquelle il a été battu de manière controversée par Anthony Hopkins, et sa voix sera utilisée une fois de plus dans le prochain film de Marvel. Et qu’est-ce qui se passerait si…? série sur Disney + en août.

La pensée qu’un LA Confidentiel la suite était si proche, et imaginer Boseman dans le mix, est certainement l’un de ces moments « qui s’est échappé » et celui sur lequel Warner Bros. se sera sûrement énervé depuis. Il est peu probable que nous sachions jamais la vraie raison de la réticence à donner le feu vert au projet, et c’est donc une bénédiction que nous ayons eu un certain nombre d’autres performances de Chadwick Boseman qui signifieront certainement que son héritage ne sera pas oublié. bientôt. C’est juste dommage dans ce cas que, que nous soyons fan de Marvel ou non, nous devons tous nous demander, et si ? Cette nouvelle vient de Collider.

Sujets : LA Confidentiel