La confession la plus piquante de Georgina Rodríguez sur son intimité avec Cristiano Ronaldo

La série « Je suis Georgina« , qui a a créé sa deuxième saison sur Netflixest devenu un succès dans différents pays du monde en raison de nombreux facteurs, mais l’un d’eux qui se démarque des autres est qu’il a été possible d’apprendre une quantité importante d’informations privées sur la femme espagnole et sa vie avec Cristiano Ronaldo.

Les fans du couple ont sans aucun doute beaucoup apprécié ces détails, car ils en ont ainsi appris beaucoup plus sur leurs idoles. Par exemple, on savait déjà quelles étaient les personnes avec lesquelles Georgina parlait le plus sur WhatsApp, mais maintenant un autre problème est ce qui a beaucoup attiré l’attention.

C’est l’une des confessions les plus audacieuses que l’Espagnole ait faites dans l’un des chapitres de sa série télévisée. Et c’est qu’à un moment donné, elle-même a révélé quelque chose de sa vie intime de couple avec le célèbre footballeur portugais, qui n’est pas passée inaperçue et est devenue virale sur les réseaux sociaux et les portails d’information.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez ont formé l’un des couples les plus célèbres et médiatiques au monde (Photo : Georgina Rodríguez / Instagram)

GEORGINA RODRIGUEZ FAIT UNE CONFESSION SUR SON INTIMITÉ AVEC CRISTIANO RONALDO

Dans l’un des épisodes de la production Netflix, Georgina Rodríguez a profité de l’occasion pour montrer sa maison familiale à Madrid à ses amis et à ses proches, y compris sa sœur Ivana. A cette époque, les Espagnols montraient à tous les chambres et certaines de leurs excentricités, comme la présence d’un spa à l’intérieur de la maison.

À ce moment-là, ils ont parlé d’un des tatouages ​​​​qu’elle avait fait sur son bras, alors elle a évité de le mouiller à tout prix, mais cela n’a pas pu se faire en raison d’un moment spécial qu’elle a partagé avec son partenaire, ce qui a suscité la curiosité de ses invités, qui ont senti que c’était quelque chose de piquant entre eux deux.

« Tu aurais pu faire l’amour au lit, pas au spa »a déclaré Iván, l’un des amis de Georgina, qui n’y a pas beaucoup réfléchi et a immédiatement déclaré qu’ils l’avaient fait là-bas, suscitant la surprise de sa sœur qui a posé une question plus directe à ce sujet, obtenant en réponse un rire complice qui confirmerait de quoi ils parlaient.

De cette façon, les personnes présentes et aussi les téléspectateurs ont senti que, en effet, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez avaient des relations sexuelles à l’intérieur du spa de la maison.

BANDE-ANNONCE DE « JE SUIS GEORGINA 2 »

Regardez l’avance que Netflix a préparée pour la deuxième saison de la série Georgina Rodríguez.

COMMENT VOIR « JE SUIS GEORGINA » ?

La série documentaire de Georgina Rodríguez est une production originale de Netflix, donc pour voir les deux saisons, il vous suffit d’entrer dans l’application avec un compte enregistré et de la rechercher dans votre bibliothèque numérique.