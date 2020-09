La conférence mondiale Women In Games offre des opportunités de développement de carrière et de réseautage le mois prochain

Women in Games organise le mois prochain un grand événement pour les professionnels de l’industrie du jeu vidéo. Getty

Women in Games tiendra sa toute première conférence mondiale entièrement virtuelle sur les femmes dans les jeux le mois prochain, selon le site Web de l’organisation à but non lucratif.

L’objectif de Women in Games (WIGJ) est de créer une industrie du jeu sans discrimination de genre. Conformément à cet objectif, la Conférence mondiale offrira aux femmes de l’industrie du jeu des opportunités de réseautage et de développement de carrière du 7 au 13 septembre.

«Notre ambition est de créer un environnement inclusif accueillant et sûr pour tous, où le travail des femmes dans tous les aspects de l’industrie du jeu est présenté et mis en évidence», déclare WIGJ, «où toutes les discussions sont significatives et utiles, où nous pouvons aborder ouvertement et discuter des réalités des situations dans lesquelles nous nous trouvons et où nous pouvons partager nos connaissances tout en nous amusant et en profitant de la compagnie de chacun.

Le but de Women in Games est de créer une industrie du jeu sans discrimination de genre. Femmes dans les jeux

En plus des ateliers axés sur la carrière, des séances en petits groupes et une expo virtuelle, les participants peuvent également assister à des événements marginaux tels qu’un game jam et un tournoi d’esport pendant la semaine.

Une cérémonie de remise de prix récompensant les réalisations des femmes dans l’industrie du jeu vidéo aura également lieu.

Pour le calendrier complet des événements, consultez le site Web officiel de la conférence WIGJ.

Les événements comprendront un discours liminaire d’Avivah Wittenberg-Cox, un expert en équilibre des sexes et PDG de 20-first, selon le site Web de WIGJ.

Vous pouvez vous inscrire pour assister à la conférence mondiale Women in Games ici.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂