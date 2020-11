La conduite semi-autonome rend les conducteurs plus distraits et moins sûrs

L’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) en collaboration avec l’AgeLab du MIT (Massachusetts Institute of Technology) a voulu savoir comment les assistants à la conduite et la conduite semi-autonome affectent la capacité d’attention du conducteur.

En d’autres termes, notre confiance croissante dans ces systèmes nous rend plus ou moins conscients de l’acte de conduite lui-même. En effet, cela vaut toujours la peine de se rappeler, bien qu’ils permettent déjà un certain niveau d’automatisation (niveau 2 en conduite autonome), cela ne signifie pas qu’ils rendent la voiture totalement autonome (niveau 5), en remplacement du conducteur. C’est pourquoi ils sont toujours appelés… assistants.

Pour y parvenir, l’IIHS a évalué le comportement de 20 conducteurs sur un mois, en observant la façon dont ils conduisaient avec et sans ces systèmes connectés et en enregistrant le nombre de fois où ils retiraient les deux mains du volant ou détournaient les yeux de la route pour utiliser le téléphone portable ou régler un toute commande sur la console centrale du véhicule.

Les 20 pilotes ont été répartis en deux groupes de 10. Un groupe a conduit un Range Rover Evoque équipé de l’ACC ou Adaptive Cruise Control (régulateur de vitesse). Ceci, en plus de maintenir une certaine vitesse, est capable de contrôler simultanément une distance préétablie avec le véhicule qui précède. Le deuxième groupe a conduit une Volvo S90 avec Pilot Assist (elle permet déjà la conduite semi-autonome), qui en plus d’être équipée de l’ACC, ajoute la fonction de garder le véhicule centré sur la route sur laquelle il roule, en agissant sur la direction si nécessaire.

Les signes de manque d’attention de la part des conducteurs ont beaucoup varié depuis le début du test, quand ils ont reçu les véhicules (peu ou rien variant par rapport à la conduite sans les systèmes), vers la fin du test, déjà un mois plus tard, au fur et à mesure qu’ils se familiarisaient véhicules et leurs systèmes d’aide à la conduite.

Différences entre ACC et ACC + Entretien routier

Au bout d’un mois, l’IIHS enregistrait une probabilité beaucoup plus élevée que le conducteur se désintéresse de l’acte de conduire (retirer les deux mains du volant, utiliser le téléphone portable, etc.), quel que soit le groupe étudié, mais ce serait dans le deuxième groupe, celle de la S90 qui permet une conduite semi-automatique (niveau 2) – une caractéristique présente dans de plus en plus de modèles – où le plus grand impact serait enregistré:

Après un mois d’utilisation de Pilot Assist, le conducteur était deux fois plus susceptible de montrer des signes de manque d’attention qu’au début de l’étude. Par rapport à la conduite manuelle (sans assistants), il y avait 12 fois plus de chances de retirer les deux mains du volant après s’être habituées au fonctionnement du système d’entretien routier. Ian Reagan, chercheur scientifique principal de l’IIHS

Les conducteurs Evoque, qui n’avaient que l’ACC à leur disposition, non seulement l’utilisaient fréquemment, mais étaient plus susceptibles de regarder le téléphone ou même de l’utiliser que lorsqu’ils conduisaient manuellement, une tendance qui s’est également considérablement développée au fil du temps. , plus ils étaient utilisés et à l’aise avec le système. Phénomène qui s’est également produit dans le S90 lorsque ses pilotes n’utilisaient que l’ACC.

Cependant, l’IIHS rapporte que la familiarité croissante avec l’ACC n’a pas entraîné l’envoi plus fréquent de SMS ou d’autres utilisations du téléphone portable, n’augmentant donc pas le risque de collision qui existait déjà au départ lorsque nous le faisons. En effet, lorsque seul l’ACC était utilisé, à la fois dans un groupe et dans un autre, la probabilité de retirer les deux mains du volant était la même que lors de la conduite à la main, sans assistants.

C’est en ajoutant la capacité du véhicule à agir sur la direction, en nous gardant dans la voie de circulation, que cette possibilité, celle de retirer les deux mains du volant, augmente considérablement. Toujours selon cette étude, l’IIHS rapporte que la disponibilité du système de conduite semi-autonome dans le S90 signifiait que seuls quatre conducteurs sur 10 utilisaient l’ACC seul et l’utilisaient rarement.

Les systèmes de conduite semi-autonomes présentent-ils des avantages en matière de sécurité?

Cette étude, ainsi que d’autres dont l’IIHS a connaissance, révèle que l’action de l’ACC, ou régulateur de vitesse adaptative, peut avoir des effets bénéfiques sur la sécurité qui peuvent être encore plus importants que ceux déjà démontrés par les systèmes d’avertissement de collision frontale avec freinage d’urgence autonome.

Cependant, les données révèlent – également celles des compagnies d’assurance qui résultent de l’analyse des rapports d’accident – que lorsque l’on ajoute la possibilité que le véhicule puisse maintenir sa position sur la route en mouvement, il ne semble pas y avoir le même type bénéfique pour la sécurité routière.

Quelque chose que l’on voit également dans les accidents très médiatisés impliquant des modèles Tesla et son système de pilote automatique. Malgré son nom (pilote automatique), il s’agit également d’un système de conduite semi-automatique de niveau 2, comme tous les autres sur le marché et, à ce titre, ne rend pas le véhicule totalement autonome.