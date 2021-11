La condition raisonnable d’Henry Cavill pour que Netflix produise 7 saisons de The Witcher

Le succès de Netflix est dû aux grandes productions qu’il a dans son catalogue et l’un d’eux est Le sorceleur. Cette série, avant la première de Le jeu du calmar il a été proclamé le plus regardé dans l’histoire de la plate-forme. Avec Henri Cavill En tant que protagoniste, la première saison était une rage totale, donc la seconde arrivera bientôt.

Le 17 décembre, Netflix ajoutera la deuxième partie de Le sorceleur compter, encore une fois, avec Henri Cavill dans la peau de Geralt de Rivia. A cette occasion, le protagoniste montrera un côté beaucoup plus paternel en rejoignant Ciri et en la protégeant. Cependant, il convient de noter que ce ne sera pas la dernière édition de la série.

Comme l’a confirmé la production de TUDUM, l’événement réservé aux fans de Netflix, Le sorceleur il a déjà été renouvelé pour une troisième saison. On ne sait toujours pas si le tournage des nouveaux chapitres a déjà commencé ou quand ils sortiront, mais il y a une chose qui est sûre : il arrivera avec style. En fait, pour le second, Cavill annonçait déjà que «Geralt semblera beaucoup plus bavard”.

Bien sûr, dans une interview avec Le journaliste hollywoodien, l’artiste a été consulté sur l’avenir de la série. Par conséquent, avant cela, il a déclaré que veut jouer dans une septième saison, mais à une seule condition. « Tant que nous pourrons continuer à raconter de bonnes histoires et à honorer le travail de Spakowski, je serai ravi.» Étaient ses mots exacts.

C’est-à-dire pour Henri Cavill Le sorceleur Cela ne pourrait continuer que si les saisons sont créées non pas pour rien de plus que le succès, mais parce qu’elles ont un fil conducteur commun et convaincant pour les fans. Néanmoins, il convient de noter qu’on ne sait pas encore quel sera le sort de la fiction et, probablement, il ne le sera pas avant que la troisième édition ne soit prête.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là vous pouvez nous donner un abonnement pour suivre toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂