La condition inattendue d’Angelina Jolie pour continuer dans Marvel en tant que Thena

La quatrième phase de merveille Il est déjà devenu l’un des plus réussis que le studio ait eu jusqu’à présent. Avec son innovation dans le format des séries et les films sortis et à venir, la fureur est imparable. Et parmi eux se trouve Les éternels. Ce film a été présenté en première mondiale le 4 novembre et a été enrichi d’excellents ajouts tels que Angelina Jolie.

Les éternels C’est un groupe de héros qui a montré un grand potentiel pour continuer avec une éventuelle trilogie dans la franchise de merveille. Eux, en famille et seuls, sont un ensemble de personnages dignes de se développer dans cet univers cinématographique. Mais qui a réussi à gagner le cœur de tout le monde était le même Angelina Jolie.

L’actrice, à cette occasion, a donné vie à Thena, la cousine de Thanos et l’une des héroïnes les plus fortes du MCU. Par conséquent, de nombreux fans voulaient en savoir plus sur son histoire, mais pour continuer, Jolie a une condition inattendue. D’après ce qu’il a avoué, il souhaite continuer à travailler avec Marvel, mais seulement si son souhait est exaucé..

« J’aime faire partie de la famille, donc je n’ai aucune envie de m’en séparer. Mais j’aimerais la réinterpréter et explorer encore plus profondément les luttes qu’elle a.», Il a commencé par expliquer à CinePOP puis a ajouté :«Je pense que c’est amusant de penser à où ils ont été au fil des ans”. Je veux dire, il a très clairement exprimé ses attentes quant à ce qui allait arriver dans le MCU.

Aussi, pour Angelina, Les éternels Il a beaucoup plus de temps matériel et peut être emporté n’importe où. « Je pense que c’est drôle et j’aime l’idée qu’on puisse apparaître quelque part, peut-être dans d’autres films de merveille», a-t-il déclaré. Bien que, pour l’instant, nous devrons attendre pour voir quels sont les futurs plans de Kevin Feige pour cette histoire.

