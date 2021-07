Sean Penn est reconnu dans l’industrie du divertissement pour de grandes œuvres telles que Rive mystiquer et Du lait, mais aussi pour son Activisme politique. L’acteur de 60 ans a une nouvelle fois montré son engagement sociétal lors du tournage de Allumé au gaz, la série qui jouera dans Starz, parce qu’il met un état drastique pour continuer le tournage. De quoi s’agit-il?

La condition drastique que Sean Penn a imposée pour terminer le tournage de sa série

Comme le rapporte Variety, l’artiste a demandé sans faute que tous les membres de la production soient vaccinés contre le coronavirus. Du casting au staff technique. Son intention est que tout personnes en zone A (où la distance sociale ne peut pas être maintenue) sont inoculés pour prévenir les épidémies de Covid-19.

Penn a même fourni une clinique de vaccination sur place financée par lui-même et par sa fondation. Effort de secours organisé par la communauté. La décision de la star intervient alors que les cas de coronavirus sont passés de 14 000 à 83 000 au cours du dernier mois en raison de l’avancement de la variante Delta.

L’ex-mari de Madonna a exprimé sa conscience avec son entourage à de nombreuses reprises. En plus de critiquer les présidents George Bush et Donald Trump, il a participé aux réparations après l’ouragan Katrina, soutenu l’égalité du mariage, envoyé de l’aide après le tremblement de terre d’Haïti en 2010 et Il a même exprimé son soutien à l’Argentine pour demander le retour des îles Falkland.

Du point de vue strictement artistique, Penn prépare avec Gaslit son premier rôle aux côtés de Julia Roberts dans une série de suspense politique basé sur le podcast Slow Burn qui n’a pas encore de date de sortie. L’émission montrera le scandale du Watergate sous des angles jamais vus auparavant. Dan Stevens, Betty Gilpin, Shea Whigham Oui Darby eliza camp compléter le casting principal.