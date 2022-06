La condition de Christian Bale pour redevenir Batman

Bandes dessinées DC

Christian Bale reste ouvert à la possibilité de rejouer à Batman, mais pour le faire d’abord il y a une condition importante à remplir.

©IMDBLe chevalier noir se lève

balle chrétienne a donné vie à Bruce Wayne/Batman dans une trilogie impressionnante qui a révolutionné la façon de faire des films dans le genre super-héros et a donné au Dark Knight un statut important au sein de l’industrie hollywoodienne grâce à la qualité des trois films qui ont réalisé l’emblématique Christophe Nolan. Étonnamment maintenant, Bale est passé du trottoir à merveille.

Actuellement, l’acteur est engagé dans un projet MCU où il donne vie à Gorr The God Butcher, l’antagoniste de Thor : Amour et tonnerrele film qui réunit un casting de luxe aux noms propres à la hauteur de Chris Hemsworth, Natalie Portman et Chris Pratt. La vérité est que malgré le fait d’avoir fait le saut vers Univers cinématographique Marvel l’acteur n’oublie pas Homme chauve-souris.

Christian Bale vient-il au DCEU ?

Depuis qu’il a pris sa retraite en tant que chevalier noir Ben Affleck Oui Robert Pattinson joué le personnage, mais le retour de Michel Keaton dans la peau de Bruce Wayne Univers étendu DC sous prétexte de multivers comme principale raison, il a ouvert la chance que la version de balle chrétienne ont également leur retour bien mérité dans le DCEU. L’acteur ne ferme aucune porte !

balle chrétienne Il dit que jusqu’à présent, personne ne lui a rien proposé à cet égard et souligne que la chance est « un nouveau » pour lui. Parler avec ScreenRant Express: « J’avais un pacte avec Chris Nolan. Nous avons dit: ‘Hé, regarde. Faisons trois films, si nous avons la chance de pouvoir le faire. Et puis allons-y. Ne tardons pas trop. ». La vérité est que si le réalisateur avait une nouvelle histoire à raconter, l’interprète est prêt à revenir.

Les débuts de la version de Bale de Batman dans le DCEU sont un rêve difficile à réaliser si l’on tient compte du fait que Nolan ne fait plus partie de Films DC et les deux Bruce Waynes qui semblent être actifs dans ce multivers ils sont Ben Affleck Oui Michel Keaton. De plus, la déclaration britannique semble être plus orientée vers un nouveau film Gotham Bat après Le chevalier noir se lève qu’une potentielle rencontre avec d’autres personnages de la marque.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂