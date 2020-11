La condition COVID-19 de Jeremih est mise à jour

Beaucoup ont envoyé leurs meilleurs vœux à Jeremih après qu’il ait été révélé qu’il était sous respirateur et dans un état grave à cause du COVID-19.

La dernière mise à jour sur son état est venue de 50 Cent, qui s’est dit «réactif» et faisait un peu mieux.

Le mercredi 18 novembre, Willie Taylor du groupe R&B Day 26 a donné une autre mise à jour sur l’état de Jeremih et il semble qu’il continue de s’améliorer.

« Rapport de louange !!!! Cuddo Mane @jeremih montre des progrès, respire par lui-même et a reçu une dose plus faible de ses médicaments. Dieu est incroyable. Continuez à prier. Dieu se montre et se montre, » Willie tapé.

La famille de Jeremih a également donné une mise à jour et a déclaré qu’il utilisait toujours un ventilateur.

« [It’s]rare pour un jeune homme de son âge sans conditions sous-jacentes [to be so affected by COVID-19]», ont-ils déclaré dans une déclaration donnée à CNN.