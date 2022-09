La conception et les principales spécifications du Motorola Edge 30 Ultra révélées, probablement un Moto X30 Pro rebadgé

05 septembre 2022 15:48:54 IST

Motorola dévoilera ses nouveaux smartphones de la série Edge lors d’un événement prévu pour le 8 septembre. Bien que la société de smartphones soutenue par Lenovo n’ait pas révélé quels appareils elle lancera lors de l’événement, l’un des appareils qui est spéculé sera être lancé est le Moto Edge 30 Ultra.

L’appareil est apparu dans une vidéo officielle qui a été divulguée par le pronostiqueur fiable Evan Blass, qui révèle la conception de l’Edge 30 Ultra et certaines des principales spécifications.

Le Motorola Edge 30 Ultra est construit autour d’un écran pOLED avec un trou perforé centré pour la caméra selfie. À l’arrière, il a une configuration à trois caméras intitulée par un appareil photo 200MP lequel est Capteur ISOCELL HP1 de Samsung

En dehors de cela, nous savons également que l’Edge 30 Ultra est alimenté par le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 et prend en charge une charge de 125 W, qui peut fournir une journée d’alimentation en sept minutes. La lecture du petit texte en bas nous indique qu’une charge de 7 minutes fournira jusqu’à 12 heures d’autonomie aux « utilisateurs médians ». Cependant, il n’y a aucune mention de la taille de la batterie dans la vidéo.

Le smartphone se recharge via un port USB-C et est livré avec le support Dolby Atmos. Vous pouvez regarder le clip vidéo ci-dessous.

À première vue, il semble que le Motorola Edge 30 Ultra sera une version légèrement modifiée du Moto X30 Pro qui est actuellement disponible seulement en Chine. Si tel est bien le cas, nous pouvons nous attendre à voir un écran de 6,7 pouces prenant en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’écran aura également un lecteur d’empreintes digitales intégré. Outre la puce Snapdragon 8 Plus Gen 1, l’appareil est également livré avec jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage UFS 3.1.

Pour la photographie et la réalisation de films, l’appareil dispose d’un jeu de tir selfie 60MP, d’un appareil photo ultra-large 50MP et d’un téléobjectif 12MP avec l’appareil photo principal 200MP.

Le smartphone embarquera une batterie de 4 610 mAh avec une charge sans fil de 50 W, et vous obtiendrez également des haut-parleurs stéréo pour une expérience audio plus immersive.

