La conception et les détails de Google Pixel Smartwatch ont été divulgués avant le lancement officiel

21 avril 2022 10:20:43 IST

Après avoir acquis Fitbit il y a plus d’un an, Google se prépare enfin à lancer sa propre smartwatch cette année, lors de l’événement Google I/O en mai de cette année. Appelé Pixel Watch, le nouveau portable de Google a été construit autour de la nouvelle plate-forme Wear OS de Google et vise à offrir la meilleure expérience portable sur Android.

Une fuite de 91Mobiles montre que la Pixel Watch a plusieurs intégrations clés de Fitbit, et les nouvelles fuites de la conception montrent également que Google affiche ces intégrations plutôt en évidence. La montre sera livrée avec la dernière version de Wear OS, la variante encore non annoncée appelée Wear OS 3.1.

La face circulaire sera très probablement une conception sans lunette. Cela n’a été possible que parce que Google a opté pour un écran incurvé qui se rétrécit dans le corps de la montre sur les bords. La Pixel Watch comporte également une couronne rotative qui sert également de bouton, tout comme une Apple Watch. Quelles fonctionnalités le bouton sert-il et s’il peut être remappé ou non, reste à voir.

Le fait que Google se prépare à lancer sa propre montre connectée est devenu évident lorsqu’après des mois de discussions, ils ont finalement acquis Fitbit en 2021 pour 2,1 milliards de dollars. Malgré son acquisition, Google a continué avec la marque Fitbit et lancera de nouveaux modèles sous la marque qui seront alimentés par le nouveau système d’exploitation Wear.

Wear OS 3 a fait ses débuts avec la Galaxy Watch 4 l’année dernière. Cependant, il n’y a pas encore eu de mise à jour. De plus, le système d’exploitation Wear que nous avons vu avait la propre peau de Samsung.

Au moment de l’acquisition, Rick Osterloh, vice-président des appareils de Google, a publié une déclaration disant : « Nous sommes convaincus que la combinaison de la technologie de pointe, de l’expertise des produits et de l’innovation en matière de santé et de bien-être de Fitbit avec le meilleur de l’IA, des logiciels de Google , et le matériel stimulera la concurrence dans les appareils portables et rendra la prochaine génération d’appareils meilleurs et plus abordables.

Outre la Pixel Watch, Google lancera également le Pixel 6a à faible coût, qui sera alimenté par le même processeur Tensor que celui que l’on trouve dans le produit phare actuel de Google, le Pixel 6.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂