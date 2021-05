La conception de votre maison pourrait avoir un impact sur votre santé – voici comment

La conception de la maison n’est pas seulement une question d’esthétique – il s’agit également d’avoir un espace habitable et fonctionnel.

Et si la pandémie nous a certainement amenés à repenser nos espaces de vie en donnant la priorité à des choses comme les bureaux à domicile et les espaces extérieurs, elle a également mis en évidence la nécessité de se concentrer sur l’hygiène et la prévention des infections.

La société de design d’intérieur en ligne Modsy a constaté qu’il y avait un intérêt accru pour les personnes souhaitant intégrer des stations d’hygiène dans leurs maisons. Dans son rapport 2020 sur les tendances du design inspiré du COVID, 28% des parents et 26% des non-parents interrogés ont déclaré qu’ils recherchaient des matériaux résistants aux germes pour les sols et les surfaces, les robinets automatiques, les toilettes intelligentes et les options de surveillance de la qualité de l’air intérieur.

Nous avons donc dû demander à un expert: quels sont les investissements les meilleurs et les plus intelligents qu’une personne puisse faire dans sa maison pour rester en aussi bonne santé que possible? Nous nous sommes tournés vers le Dr Ginny Boos, directrice de la prévention des infections au Saint Luke’s Health System à Kansas City, Missouri, pour le savoir.

En plus de nettoyer et de désinfecter votre maison régulièrement et en particulier lorsque quelqu’un est malade, Boos recommande quatre façons de faciliter la prévention des infections à la maison.

1. Utilisez un vestiaire ou une zone près de la porte pour enlever vos chaussures

Consacrez une place près de la porte pour enlever les chaussures. Vous serez heureux de l’avoir fait! Images de Cavan / Getty Images

«J’ai toujours fait partie de ceux (ceux qui insistent) lorsque vous entrez dans la porte, vous enlevez vos chaussures», a déclaré Boos à TMRW. «Moins vous apportez de germes, meilleur est votre cadre de vie.»

Le concept du vestiaire n’a rien de nouveau et il était à la mode bien avant même que la pandémie ne commence. Mais maintenant que l’accent est davantage mis sur la désinfection et la protection contre les germes lorsque vous franchissez la porte pour la première fois, cela devient encore plus une caractéristique convoitée dans une maison.

Bien que les germes des chaussures ne causent pas nécessairement le COVID-19, ils peuvent toujours vous rendre malade. Le port de chaussures à l’intérieur de votre maison peut apporter des bactéries fécales, E. coli, des moisissures et des allergènes comme le pollen. Et si vous avez de jeunes enfants qui rampent sur le sol puis mettent leurs mains dans leur bouche, cela pourrait être un problème encore plus grave.

Des paillassons antimicrobiens existent et prétendent éliminer certaines de ces particules de vos chaussures, mais le meilleur moyen d’empêcher le suivi des mauvaises choses est simplement d’avoir une zone pour enlever vos chaussures immédiatement.

2. Ajoutez un endroit pour vous laver les mains dès que vous entrez

Encouragez tout le monde à se laver les mains dès qu’ils entrent à l’intérieur. d3sign / Getty Images

«La meilleure façon de prévenir l’infection est l’hygiène des mains», a déclaré Boos. «Pensez à la fréquence à laquelle vous touchez votre visage, vos cheveux et votre bouche en une journée. C’est une méthode courante de transmission de virus. »

Donc, si vous avez déjà un vestiaire, pensez à ajouter une station de lavage des mains. Ou faites en sorte que tous ceux qui entrent dans la maison se rendent immédiatement à l’évier le plus proche et se lavent les mains.

«En tant qu’êtres humains, nous avons tendance à suivre la voie de la moindre résistance et nous sommes très influencés par nos pairs et notre pensée de groupe», a-t-elle déclaré. «Donc, plus il est facile de faire la bonne chose et que c’est dur comme une routine, alors plus nous serons conformes.»

3. Essayez les robinets automatiques

Vous les avez probablement vus dans les aéroports, les restaurants ou d’autres entreprises, mais les robinets automatiques pourraient également être un bon ajout à votre maison pour éloigner les germes.

Boos a dit qu’ils sont utiles parce qu’il est plus facile de distribuer le savon sur vos mains, «surtout quand vous parlez de petits enfants, ils peuvent agiter la main en dessous s’ils ne peuvent pas atteindre le robinet.»

Un robinet automatique aide également à garder la zone plus propre, car personne ne touche réellement l’appareil avec ses mains sales. Bien sûr, même avec cette technologie utile, le nettoyage régulier de la salle de bain est toujours un must.

4. Assurez-vous d’avoir une bonne ventilation

Nous savons que certains virus, comme le COVID-19, se propagent rapidement à l’intérieur sans ventilation adéquate. «Si nous améliorons la circulation de l’air, il est plus difficile pour le virus de survivre», a expliqué Boos.

C’est pourquoi elle recommande d’utiliser un purificateur d’air avec un filtre HEPA, qui peut éliminer 99,97% des particules de 0,3 microns, ce qui comprend non seulement les virus, mais aussi des bactéries et des allergènes.

L’air intérieur est généralement plus pollué que l’air extérieur. C’est pourquoi il est important de nettoyer l’air à l’intérieur de votre maison avant d’installer votre purificateur pour donner à la machine une meilleure opportunité de faire son travail. Voici une liste de contrôle des mesures que vous pouvez prendre pour améliorer la qualité de l’air de votre maison.

«J’apprécie que les gens réfléchissent à la façon dont ils peuvent faciliter la limitation des moyens de transmission virale ou bactérienne (dans leurs maisons)», a déclaré Boos. «Les virus ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Nous en avons besoin pour tout l’écosystème. Ils jouent un rôle. Mais plutôt que d’essayer de réfléchir à la façon dont les virus nous rendent malades, nous devrions réfléchir à ce que nous devons faire pour promouvoir l’hygiène de la santé. »

