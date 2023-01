La compositrice de Tár, Hildur Guðnadóttir, pense que la fin du film était positive

Le drame musical psychologique de Todd Field Le goudron (2022) fait parler de lui depuis sa sortie en salles. Tout, de la performance indéniablement captivante de Cate Blanchett au sous-contexte très controversé de son personnage, en passant par la fin du film, a été discuté de manière excentrique de tous les côtés de la table. Bien que tout le monde ne soit pas d’accord avec le sort de Lydia Tár à la fin du film, un contributeur très important au projet est catégoriquement dans son coin. Selon un reportage d’IndieWire, le compositeur Hildur Guðnadóttir se tient par les circonstances de Lydia et estime qu’ils ont un résultat positif plutôt que négatif ou même insultant.

Alors que les critiques de cinéma partout dans le monde ont bien sûr séparé et disséqué scène par scène les nombreuses facettes contextuelles de Tár, il existe un groupe démographique de critiques tout à fait unique qui s’est joint au débat : les femmes chefs d’orchestre. Eux aussi se sont joints et ont tiré à chaque extrémité de la corde, donnant leur point de vue personnel sur la validité et l’impact de Lydia Tár. Marin Aslop, chef d’orchestre qui a accordé une interview exclusive sur le film au Sunday Times, a évoqué son mépris total pour le film et l’exemple que Lydia Tár a donné à ceux qui exercent sa profession.

« J’ai été offensée : j’ai été offensée en tant que femme, j’ai été offensée en tant que chef d’orchestre, j’ai été offensée en tant que lesbienne. Avoir l’opportunité de représenter une femme dans ce rôle et d’en faire une agresseuse – pour moi, c’était déchirant. «

Cate Blanchett elle-même a ensuite répondu aux critiques féroces sur BBC Radio, affirmant que « la méditation sur le pouvoir et le pouvoir sont sans sexe ». De l’autre côté de la table, dans une interview avec The Guardian, la chef d’orchestre Alice Farnham a sincèrement remercié Blanchett pour sa représentation et pour « avoir pris le relais des femmes chefs d’orchestre ». Un autre chef d’orchestre qui se range également du côté de Lydia est Hildur Guðnadóttir, qui a composé toute la musique originale du film. Après avoir remporté la meilleure partition aux Critic’s Choice Awards, Guðnadóttir a parlé avec IndieWire de la façon dont elle ressentait réellement de la sympathie et même du bonheur pour Lydia à la fin du film, et « même si elle tombe du piédestal, je pense qu’elle a peut-être un sens de retrouver sa vraie personnalité, ce qui est plutôt positif.





Tár déclenche un niveau de conversation introspective que la plupart des films n’ont pas depuis longtemps

Le dernier chef-d’œuvre de Todd Field qui met au microscope la condition humaine dans le cadre d’une profession qui exige une perfection absolue, presque inhumaine, a non seulement ouvert une énorme boîte de Pandore en termes de pertinence du film par rapport aux problèmes actuels du monde réel, mais a transformé cela microscope. Qu’il s’agisse du conflit de longue date de l’égalité des sexes dans de nombreuses professions ou de l’identité de genre par rapport à la bataille pour les structures de pouvoir, d’innombrables conversations importantes se déroulent actuellement dans tous les coins de l’industrie cinématographique. Le goudron‘s impact gargantuesque en ce moment ainsi que l’avenir. Il est tout à fait possible que le film décroche non seulement un autre Oscar pour Blanchett, mais immortalise sa performance en tant qu’introspective cruciale dont il faut parler et réexaminer pour les années à venir.