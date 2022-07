La compilation de la série Klonoa Phantasy Reverie fait ses débuts au numéro cinq du classement britannique de la vente au détail

La dernière simulation de course F1 22 de Codemasters continue de dominer les palmarès britanniques pour la deuxième semaine. Cependant, les ventes du jeu n’ont chuté que de 48%, ce qui est considéré comme un bon indicateur.

Le jeu d’action Horizon Forbidden West et la collection de des sports jeux Nintendo Commutateur Des sports ont conservé leurs positions dans les trois premiers. Les courses d’arcade Mario Kart 8 Deluxe sont passés de la cinquième à la quatrième position.

La série remasterisée Klonoa: Phantasy Reverie a fait ses débuts au numéro cinq, y compris Klonoa Door to Phantomile (1997) et Klonoa 2: Lunatea’s Veil (2001). L’essentiel de la diffusion du jeu de l’éditeur Bandai Namco est tombé sur la Switch – 52%. Elle a été suivie par la version PS5 avec une part de 33 %.

Dans un article précédent, la série Klonoa Phantasy Reverie a une première semaine modeste, c’est lundi, ce qui signifie qu’il est temps de sortir dans les charts de vente au détail au Royaume-Uni, et la série Clonwa Fantasy Review fait ses débuts cette semaine, se classant cinquième dans le top dix Playstation 5 titres. WWE 2K22 se classe également à nouveau au cinquième rang, le haut des deux classements étant inchangé.

Cette semaine, le F1 22 est en tête du classement PS4, avec LEGO Star Wars: The Skywalker Saga rapidement troisième sur PS5 et quatrième sur PS4. « It Takes Two » est la douzième rentrée PS4 la plus élevée, tout comme AI: The Somnium Files et Pocky & Rocky: Reshrined dans le top vingt sur PlayStation 4.

En termes de performances de Clooney dans les charts PS4, il a réussi à atterrir au septième rang, tandis que dans le top dix PS5, Horizon Forbidden West est au numéro un, avec F1 22 au numéro deux, LEGO Star Wars au numéro trois et Gran Turismo 7 au numéro quatre.

Comme prévu, Mario Strikers: Battle League Football est sorti du top 10 pour arriver à 11. Fire Emblem Warriors: Three Hopes a chuté encore plus cette semaine pour atterrir au numéro 27. Yikes.

Sinon, cela ressemble à une industrie dans le top 10 : F1 22 reste au sommet, mais les suspects habituels sur Switch conservent confortablement leurs positions.