La compatibilité descendante limitée de la PS5 sera-t-elle réellement un gros problème?

Bien que cela ne soit pas confirmé pour le moment, cela correspond à tout ce que nous savons jusqu’à présent. Une récente FAQ d’Ubisoft sur les mises à niveau de jeux a déclaré que si certains titres PS4 «pris en charge» fonctionneront sur la PS5, cela ne s’étend à aucun titre PS1, PS2 ou PS3. Bien qu’Ubisoft ait depuis supprimé la ligne, qui donnait l’impression que int constituait une annonce plutôt qu’une explication, il semble que cela correspond principalement à ce que les gens s’attendaient à entendre. Et bien que ce soit incontestablement une déception, je dois me demander à quel point cela va être un problème à la fin.

Cela contraste avec la philosophie plus expansive de la Xbox sur laquelle la société travaille depuis qu’elle a annoncé la rétrocompatibilité il y a des années. La Xbox Series X jouera à tous les jeux Xbox One, ainsi qu’à une liste géante de jeux Xbox 360 et à la majorité de la bibliothèque Xbox d’origine: cette liste est invariablement compromise car elle n’inclut pas Belle Katamari, mais à part ça, c’est impressionnant.

Du point de vue du consommateur, il est difficile de dire lequel est préférable ici: la Xbox Series X jouera beaucoup plus de vos anciens jeux, et c’est juste mieux. Mais je me demande si la rétrocompatibilité de la PS5 sera généralement considérée comme «assez bonne».

La vraie clé ici avec la compatibilité ascendante est le portage sur nos bibliothèques de génération actuelle pour faciliter la transition vers la prochaine génération. Ici, on ne sait toujours pas combien seront pris en charge: le plus proche des informations réelles a été lorsque Mark Cerny a déclaré que presque tous les 100 meilleurs jeux, classés par temps de jeu, seraient disponibles au lancement. Sony a ensuite reculé un peu et a déclaré qu’il espérait que la «majorité écrasante» des jeux PS4 serait jouable sur PS5 à un moment donné.

Tout est réuni pour créer une image nettement moins complète que celle de la Xbox Series X, quelle que soit la manière dont vous la découpez. Même ainsi, je ne pense pas que cela importera autant. Le point de vue le plus pessimiste serait de dire que quelque 80 des 100 meilleurs jeux PS4 seraient jouables au lancement, et même cela pourrait suffire à satisfaire la majorité des besoins de mise à niveau des propriétaires de PS4: cela inclurait probablement tous les les principaux titres de jeux en tant que service, tous les principaux titres de première partie et toutes les principales versions AAA de la durée de vie de la PS4.

En ce qui concerne les jeux PS1, PS2 et PS3, il reste dommage de devoir compter sur des rééditions, des remasters et des remakes pour jouer à ces classiques. On ne peut nier cela. Mais je ne pense tout simplement pas que cela va changer l’aiguille sur autant de décisions d’achat. La plupart des gens espèrent conserver leurs bibliothèques PS4 pour la plupart intactes à mesure qu’ils passeront à la génération suivante, puis se tourneront vers l’avenir, où de plus en plus de jeux PS4 seront pris en charge et où les gens passeront plus de temps sur les jeux PS5.

En tant que personne intéressée par les jeux, la préservation des jeux et l’histoire des jeux, je préfère de loin la stratégie Microsoft et je suis heureux qu’au moins l’un des fabricants de consoles poursuive une plate-forme indépendante des générations. Mais en fin de compte, je ne pense pas que cela va prendre en compte les décisions d’achat pour autant de personnes. J’adorerais jouer à des jeux PS2 sur ma PS5, cela ne fait aucun doute, même si Sony a probablement raison de supposer que je fais partie d’une minorité suffisamment petite pour que cela ne compte pas tellement.

