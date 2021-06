La comparaison inhabituelle Rege-Jean Page sur Bridgerton : "C’est comme…"

Dans les derniers jours de 2020, le service de streaming Netflix ce qui a été créée le premier projet majeur avec Shonda Rhimes: Bridgerton. Cette série de temps est devenue un réel succès pour avoir la meilleure plateforme d’ouverture de tous les temps et grâce à cela, ils ont annoncé qu’ils auront, au moins, trois autres saisons. Le grand changement pour la deuxième partie sera l’absence de Régé-Jean Page, Mais de la même manière, il continue à parler du programme.

L’acteur a joué le duc d’Hastings dans le premier opus, l’un des personnages préférés des téléspectateurs, donc la confirmation qu’il ne continuerait pas la série a généré une déception chez ses nouveaux fans. Ce qui se passe, c’est que La partie 2 se concentrera sur la vie d’Anthony, L’un des frères Bridgerton, Simon Basset n’aurait pas trop de participation.

Loin d’éviter toute question sur les moments qui se sont passés dans la série, l’acteur continue de faire référence de manière sympathique, car là j’ai décroché le rôle qui l’a amené à une renommée mondiale. Dans une nouvelle édition de Acteur à la télévision ActeursDe l’Américain moyen Variété, Régé-Jean Page s’est entretenu avec Emma Corrin, interprète de Lady Di dans la dernière saison de The Crown. Là, il a parlé de la façon dont son personnage a été adapté, qui est de 1800, de sorte qu’il ressemble à une partie de l’époque actuelle et Il a laissé une comparaison inhabituelle.

« Quand vous dites le mot ‘héros’, cela sous-entend que c’est quelqu’un que vous admirez. On parle beaucoup avec ‘Bridgerton’ sur qui se concentre sur les femmes, mais aussi, que regardent-ils les hommes ? Qu’est-ce que je fais avec cette icône de la masculinité ? « a-t-il commenté. Puis il continua la comparaison : « Qu’est-ce qui vaut vraiment la peine de manger cette nourriture ? Je pense que « Bridgerton comme un Happy Meal de McDonald’s, mais avec des vitamines secrètes. C’est comme un hamburger biologique sain et secret ».







Après ces mots, Emma répondit : « Incroyable. Tu sais que ça te nourrit d’une manière ou d’une autre. ». Auparavant, il avait évoqué son départ de Bridgerton et donné son explication : « Simon était considéré comme une bombe antagoniste pendant l’une des saisons, être réformé et trouver le véritable amour après Daphné. Je pense que l’une des choses les plus courageuses du genre romance est de permettre au public d’avoir une fin heureuse ».