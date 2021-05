La comparaison d’Horizon Forbidden West montre des améliorations par rapport à Zero Dawn

Looks d’Horizon Forbidden West fou, mais il est plus facile d’apprécier les améliorations lorsqu’elles sont présentées côte à côte avec Horizon Zero Dawn. Cette excellente comparaison visuelle explore certains des changements clés de la suite, tels que les animations faciales, l’eau et la densité géométrique globale. La différence est énorme – et le titre original de 2017 n’était pas du tout en reste.

La vidéo souligne qu’il n’y a pas de lancer de rayons dans cette version, il sera donc intéressant si le développeur Guerrilla Games est capable de l’ajouter avant la sortie, ou s’il est satisfait de ce qu’il a pour le moment. Il note également qu’en raison de la nature compressée de la vidéo source, on ne sait pas à quelle résolution la version s’exécute sur PS5 – bien que 4K soit attendu, bien sûr.