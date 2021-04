La comparaison des graphiques de l’édition légendaire de Mass Effect montre des améliorations massives

BioWare a publié une vidéo de comparaison officielle pour Mass Effect Legendary Edition, plaçant des scènes du prochain remaster aux côtés de la trilogie originale – et la différence est la nuit et le jour dans la plupart des cas. Comme indiqué précédemment par le développeur, c’est le premier Mass Effect qui a reçu la refonte la plus notable, à la fois en termes de gameplay et de graphismes. Ce dernier est clair à voir dans cette nouvelle bande-annonce.

Mais il y a encore beaucoup d’améliorations à espérer dans les trois matchs. Les modèles de personnages, les textures et les environnements ont été retravaillés. De plus, les effets d’éclairage ont été considérablement améliorés. Vous pouvez tout lire sur les nombreux changements dans le dernier article de blog de BioWare.

En fin de compte, il n’y a pas grand-chose à faire lors de la remasterisation de titres de l’ère PS3 – mais nous pensons que Legendary Edition ressemble à un package très prometteur. Êtes-vous impatient de revenir dans la trilogie Mass Effect? Enfilez votre armure N7 dans la section commentaires ci-dessous.