La comparaison de la trilogie GTA montre des améliorations étonnantes sur PS5 et PS4

Si vous n’avez pas été impressionné par la récente bande-annonce de GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, alors peut-être que cette comparaison vous fera changer d’avis. Ce clip reprend la révélation originale de Rockstar et la construit, montrant des comparaisons directes avec les jeux classiques sur PlayStation 2 et PC. Vous avez peut-être manqué beaucoup de ces réglages, il est donc assez révélateur de les voir examinés comme ça.

Par exemple, nous voyons un bref plan d’un train à GTA 3. Dans le jeu original, l’éclairage est plat et les voies ferrées sont déchiquetées. Dans les rééditions, Rockstar a non seulement arrondi les pistes, mais a également ajouté des reflets aux surfaces métalliques. Il a également incorporé un meilleur feuillage à tous les niveaux et a même complètement reconstruit certains modèles, en ajoutant des plantes et une géométrie plus définie.

Cela fait clairement la distinction entre remaster et remake : Rockstar a complètement reconstruit certains actifs, mais a réussi à conserver le « look » original des jeux. C’est un exploit impressionnant, car c’est un équilibre difficile à trouver. La meilleure façon de décrire les versions PlayStation 5 et PS4 est la suivante : les titres ressemblent à ce dont vous vous souvenez.