La communauté Trymacs demande l’interdiction d’augmenter le rang dans Valorant

De la Twitter-Streamers et connaissances YouTubeur Trymacs fait actuellement avec son projet « Route vers l’immortel » conscient de soi. Il s’agit d’un format YouTube courant dans lequel les artistes essaient souvent d’atteindre un certain objectif dans un certain délai.

Donc, fondamentalement, c’est un format passionnant qui esprit combatif intérieur peut se réveiller. Les joueurs – par exemple dans le Valorant-Classé – grandir au-delà d’eux-mêmes et si tout se passe bien, l’objectif peut même être atteint à la fin.

Cependant, cela devrait être un défi réaliste. Mais dans le cas de Trymacs, il y a un petit hic.

Ceci est la configuration de jeu de Trymacs:

Trymacs a-t-il un rang boosté dans Valorant ?

Radiant est le rang le plus élevé de Valorant et à immortel il s’agit de lui de toute façon deuxième plus haut rangque seuls 0,5% des joueurs de Valorant atteignent.

La communauté accuse désormais Trymacs de se laisser booster. étant « Rang boosté » ne correspond pas à son classement réel ou en d’autres termes, le classement ne correspond pas à ses compétences dans le jeu.

Il a été boosté selon certaines voix de la communauté. Mais est-ce vrai ? Et qu’est-ce que le boost exactement ? Comment est-ce possible?

Qu’est-ce que le boost dans un jeu de tir compétitif ? Nous sommes boostés lorsque les autres joueurs d’une partie classée sont bien meilleurs que nous, et comment cela fonctionne-t-il ? Par exemple, si nous recherchons quatre coéquipiers et qu’ils jouent simplement mieux, nous serons automatiquement entraînés avec eux.

C’est un peu comme à la Bundeswehr, où le membre le plus faible d’une troupe est entraîné par tout le peloton lorsqu’il prend du retard.

Et le streamer a certainement eu de l’aide. Au moins il a joué le jeu Rumathra, Amar ou encore Chefstrobel.

La communauté demande l’interdiction de Valorant pour Trymacs

Alors que Trymacs son Célébrer les succès sur Twitter, d’autres utilisateurs de Twitter lui font remarquer qu’il s’est fait booster – ce qui devrait atténuer un peu l’ambiance festive. Trymacs dit :

« J’ai enfin, enfin loué Immortal. La mouture a payé. J’ai beaucoup joué, maintenant je suis là. Top 16 000 Europe.

Mais l’utilisateur de Twitter SkipaVLR sûr que Trymacs n’a fondamentalement aucune connaissance de la carte, qu’il ne touche rien et que le succès est donc immérité. Vous pouvez le voir dans cette vidéo, entre autres.

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter

Trymacs lui-même a souvent souligné par le passé qu’il en fait un joueur de fer be – qui correspond au pire rang.

Quel est le problème avec le boost ?

Si Trymacs peut être boosté, ce ne serait pas seulement un problème pour lui ou pour sa communauté, qu’il a ensuite dupée. Ce serait un problème que le toute la communauté Valorant concernés, c’est pourquoi une interdiction est maintenant demandée.

Que sont les schtroumpfeurs ? Beaucoup d’entre vous l’ont peut-être vécu de l’autre côté. Schtroumpf ou Schtroumpf sont un problème connu, seulement ici les joueurs les plus forts se frayent un chemin dans les rangs inférieurs – c’est pourquoi ils gagnent presque toujours.

Comment fonctionne exactement le schtroumpf ? Des experts ayant une très bonne connaissance du jeu en font un nouveau compte, pour être reclassé aux rangs inférieurs. Ils sont alors généralement automatiquement bien meilleurs que ceux qui restent à un rang aussi bas. Ergo, les meilleurs obtiennent également de meilleures statistiques.

Bien qu’ils montent de niveau relativement rapidement, ils cassent le jeu pour beaucoup, car perdre tout le temps peut entraîner de la frustration. Le sous-jacent Fonction classée, bien pensé ici par Riot Games, est ainsi passé outre voire mis à mal, si l’on veut. Nous ne jouons alors plus contre des égaux, mais contre des personnes qui obtiennent un avantage injuste – et le plus souvent consciemment.

Alors, à quel point le boost est-il mauvais à la fin? Donc, dans le cas de Trymacs, c’est l’inverse. Lorsqu’il joue ensuite seul dans un match en solo sur un classement immortel, comme il l’a fait récemment dans sa vidéo, ses faibles compétences de jeu deviennent apparentes. Et cela peut devenir un fardeau pour tous les membres de l’équipe.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

Trymacs ne se rend probablement pas service avec son nouveau format YouTube, dans lequel il joue seul avec et contre les Immortels. Mais le streamer fait preuve de perspicacité et dit :

« C’est assi, oui je sais. Ici, des joueurs immortels entreront dans mon équipe et ils ne peuvent que perdre. Cela est bête. Oui. Je suis désolé. Je m’excuse. Alors. »

Donc à la fin il le fait uniquement « pour le divertissement ». Mais quelle est votre opinion sur le boosting et le schtroumpf ? Ces formats sont-ils vraiment amusants, ou Trymacs va-t-il un peu trop loin ici en ignorant les conséquences pour les joueurs immortels les plus sérieux ?

N’hésitez pas à l’écrire dans les commentaires et à discuter avec nous ! Avez-vous déjà eu des expériences similaires, par exemple avec des schtroumpfs ?