La communauté se réunit pour retrouver un chien disparu après que la propriétaire enceinte a été tuée par une adolescente en état d’ébriété

Les résidents de Redland City dans le Queensland, en Australie, se sont rassemblés le 26 janvier pour un vaste effort de recherche qui s’est poursuivi jusque tard dans la nuit.

Matthew Field et Katherine Leadbetter ont été tués par un chauffeur en état d’ébriété mardi soir alors qu’ils promenaient leurs chiens dans le quartier d’Alexandra Hills.

Ils attendaient un bébé.

Après avoir appris que l’un des animaux de compagnie bien-aimés du couple, Frankie, avait fui les lieux de l’accident et était toujours porté disparu, des membres dévastés de la communauté sont descendus en masse pour la retrouver.

Frankie souffre de la maladie d’Addison et nécessite des soins médicaux fréquents, tant de personnes craignent pour sa santé et sa sécurité dans la chaleur estivale.

La page Facebook «Find Frankie» a documenté la recherche. Des bénévoles locaux ont partagé des informations sur Frankie sur la page, ainsi que des mises à jour sur leurs emplacements de recherche et tous les indices qu’ils ont trouvés.

Un membre du groupe a décrit l’émotion qu’elle a ressentie en se joignant à l’effort: «C’était tellement agréable de voir tant d’autres aussi regarder. Un réel sentiment de solidarité communautaire. »

Certaines personnes ont amené leurs chiens pour aider à flairer Frankie, tandis que d’autres ont fait circuler sa photo aux passants.

Un homme a sorti son drone pour rechercher Frankie dans des zones difficiles d’accès. Un autre chercheur a trouvé un chien perdu sans lien de parenté au cours du processus, qui a également été mis en sécurité.

La chasse s’est poursuivie tard dans la nuit et même jusqu’aux petites heures du matin.

Frankie a été retrouvé vers midi le mercredi 27 janvier.

Une équipe de recherche déterminée parcourait le terrain marécageux de la brousse de Mongomery Park lorsque le chien de Kelly Gilbert, Hermione, a soudainement attrapé une odeur.

Hermy « laissa échapper un petit cri, et il y avait Frankie allongé sur un peu d’herbe juste à côté de l’eau », a déclaré Gilbert.

Le chiot épuisé et déshydraté a été transporté hors de la brousse et rapidement emmené chez un vétérinaire pour des soins appropriés.

Un membre de la famille des victimes a confirmé que les deux chiens «ont une famille très aimante dans laquelle rentrer à la maison».

Frankie avait disparu depuis plus de 12 heures, et beaucoup avaient perdu espoir, mais son sauvetage a insufflé un sentiment de fierté et de force au sein de la communauté en deuil.

«Personne ne brisera l’esprit de cette communauté», a commenté triomphalement un habitant de Redlands. Un autre effusé, « Je ne me suis jamais senti plus fier d’être un Redlander qu’aujourd’hui. »

La communauté continue de se rallier à la suite de la tragédie.

«Les mots ne suffiront jamais à exprimer l’amour que nous, dans les Redlands, ressentons pour cette famille ce soir», a déclaré un membre du groupe. «Nous sommes ici avec vous. Je pense que je parle pour nous tous quand je dis que vous avez notre amour et notre soutien.

La ville a pleuré Katherine, Matthew et leur enfant à naître avec plusieurs veillées aux chandelles et érigé un mémorial au bord de la route recouvert de fleurs, de cadeaux et de notes.

Sur Facebook, des dizaines ont partagé des photos de bougies allumées à la mémoire du couple.

Une pétition est diffusée pour faire juger l’adolescent délinquant en tant qu’adulte, et a plus de onze mille signatures.

Les résidents ont signalé que les vétérinaires ne facturaient pas les soins de Frankie.

Une campagne GoFundMe visant à collecter des fonds pour Frankie et sa famille a été mise en place par un local du nom de James Bellwood, qui a déclaré qu’il était sur les lieux de l’accident et qu’il était «traumatisé».

«Je veux faire une différence», a déclaré Bellwood. La campagne a déjà atteint près de 7 000 dollars sur son objectif de 10 000 dollars.

Frankie semble représenter l’espoir pour la communauté de Redland au milieu du chagrin de la perte de sa famille.

Selon un résident en deuil, le sauvetage était un «éclat de lumière dans une période très sombre».

