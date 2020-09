La communauté LGBT + de Vancouver noie un prédicateur haineux avec Gaga

Les gens queer de Vancouver, au Canada, ont protesté contre un prédicateur anti-LGBT + de la meilleure façon possible: en se drapant de drapeaux arc-en-ciel et en diffusant des chansons de Lady Gaga.

Le prédicateur anti-LGBT + David Lynn, fondateur de Christ’s Forgiveness Ministries, devait prendre la parole dans le West End de Vancouver, qui abrite une grande partie de la population LGBT + de la ville, lundi 31 août.

Il utilise souvent des haut-parleurs pour s’assurer que son message est entendu et prêchait auparavant le «repentir» aux personnes LGBT + dans le village gai de Toronto.

En réponse à sa visite, une manifestation «Dance Against Hate» a été organisée par Alternative Pride Vancouver.

Alors que la communauté homosexuelle locale hurlait «Born This Way» de Lady Gaga et agita des drapeaux arc-en-ciel et trans Pride, Lynn est arrivé en retard et a été entouré de policiers qui l’ont protégé pendant qu’il s’adressait à la foule avec un microphone.

Son message de haine a été noyé par la musique et les chants de «rentrez chez vous!»

Les manifestants queer ont déclaré que la police n’avait pas réussi à les protéger.

Parler à Nouvelles de CBC, président de l’organisation LGBT + PFLAG Vancouver Colin McKenna a déclaré que la communauté était aux prises avec la haine des prédicateurs anti-queer de la région depuis des mois.

«La police a fait très peu, voire rien du tout, à ce sujet, ce qui comprend l’application des règlements sur le bruit», a-t-il déclaré.

McKenna a déclaré que lui et d’autres personnes LGBT + de la région avaient décidé d’organiser l’événement «Danse contre la haine» pour apporter un message de paix et d’amour et pour envoyer un message aux autorités policières au Canada.

«Ils nous ont laissés en danger pendant des mois et malheureusement, à son point, nous avons dû le prendre en main», a-t-il déclaré.

«Nous devons faire une déclaration et nous assurer que la ville sait que la police sait que nous ne l’acceptons plus.»

La police de Vancouver a déclaré au média qu’elle protégeait le prédicateur dans un effort pour maintenir la paix.

«Le VPD surveille toutes les manifestations pour empêcher que des actes criminels aient lieu tout en assurant la sécurité des manifestants, du public et de la police», a déclaré l’agent Tania Visitin.

Une personne a été arrêtée lors de la manifestation après avoir prétendument craché sur une autre personne.