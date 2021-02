La communauté lève 165000 € pour une maman qui a laissé ses enfants seuls à la maison pour aller travailler et a été arrêtée pour cela

Le 11 février, la mère célibataire Shaina Bell a été arrêtée à son travail, Little Caesars, pour mise en danger d’enfants.

Bell a été accusée d’avoir laissé ses enfants seuls dans un hôtel en bas de la rue de son travail à Liberty Township, Ohio.

Après avoir passé une nuit en prison, elle a été libérée et avait besoin d’un logement.

La photo de Bell circulait sur divers sites d’information pour avoir laissé ses enfants, âgés de 10 et 2 ans, sans surveillance dans l’hôtel où ils vivaient pendant qu’elle allait travailler.

Ses réponses aux actions étaient mitigées. Certaines personnes étaient indignées de ce qu’elle avait fait, d’autres étaient sympathiques, car elle faisait ce qu’elle pensait devoir faire.

Bien qu’elle ait des remords d’avoir laissé ses enfants seuls, elle croit avoir agi dans le meilleur intérêt de ses enfants parce qu’elle devait travailler pour subvenir à leurs besoins.

Elle déclare que son enfant de dix ans était à l’aise de rester avec le tout-petit et Bell s’était arrangé pour que quelqu’un les vérifie toutes les heures.

Un conseil anonyme a été appelé dans la mesure où les enfants étaient seuls. Certaines sources supposent que le père des enfants a appelé dans la pointe.

Il y avait beaucoup d’opinions négatives sur ce qu’elle faisait, ceux qui sympathisaient avec sa situation voulaient tendre la main et aider de toutes les manières possibles.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes commentent cette histoire parce que c’est un exemple de ce à quoi certaines mères sur le marché du travail doivent faire face. Membre du Congrès de l’Arizona Rubin Gallego emmené sur Twitter, écrivant: « Les femmes sont blâmées si elles le font ou damnées si elles ne le font pas. Restez à la maison avec vos enfants et recevez une aide gouvernementale et vous êtes une lixiviation, allez travailler pour des salaires de misère et ne pouvez pas trouver de gardiens cohérents prison. »

La mère de Bell, Danielle Hosey, a lancé un GoFundMe pour sa fille.

Au départ, la campagne de financement participatif visait à amasser 5 000 €, mais un excédent de dons est arrivé et Bell a reçu plus de 165 000 € en dons.

Sa mère a écrit sur la page GoFundMe: «Shaina est une mère célibataire de trois jeunes enfants. Elle travaille dur et elle aime beaucoup sa famille.

À sa sortie de prison, elle avait besoin d’un logement d’urgence. L’argent était destiné à aider Bell à trouver un logement sûr et sécuritaire pour ses enfants.

Ses principaux dons proviennent du cofondateur du label de musique, Pierre «Pee» Thomas, qui a fait un don de 10 000 € et un Cleveland Cavalier, Javale Mcgee, de 5 000 €.

Pierre Thomas s’est tourné vers les médias sociaux et a sympathisé avec la situation de Bell.

Il a écrit sur Instagram: «Ma mère avait l’habitude de faire la même chose quand nous étions jeunes, ce n’est pas à cause de problèmes d’abandon, c’est parce que les gens ne peuvent pas se permettre de garder des enfants dans une pizzeria. Elle ne traînait pas dans un club. Elle était au travail.

Dans une interview accordée à WKBN First News 27, Bell a déclaré: «Je n’ai jamais blâmé personne pour quoi que ce soit parce qu’en fin de compte, personne n’a laissé mes enfants à l’hôtel à part moi.»

Ayant assumé l’entière responsabilité de la situation, elle souhaite aller de l’avant. Bell a déclaré qu’avec l’argent GoFundMe, elle prévoyait d’acheter une maison pour elle-même et ses enfants