La communauté internationale salue l’approbation du mécanisme de sélection du gouvernement libyen intérimaire

, 22 janv. () –

Les gouvernements de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, du Royaume-Uni et des États-Unis ont applaudi, dans une déclaration commune, l’approbation par le Forum de dialogue politique libyen (LPDF) du mécanisme de sélection du nouveau gouvernement. provisoire jusqu’aux élections du 24 décembre 2021.

Dans la lettre, ils soulignent que cette approbation est « une étape importante vers l’unité de la Libye », tout en « affirmant les demandes claires du peuple libyen qu’il est temps de changer le » statu quo « ».

Pour poursuivre le processus, ils encouragent toutes les parties à agir «de toute urgence et de bonne foi» pour finaliser l’adoption d’un gouvernement «unifié et inclusif» à travers le LPDF, qui bénéficiera de leur «plein soutien».

Mercredi dernier, avec le soutien de 51 des 72 membres du forum qui ont participé au vote, la proposition présentée après des mois de négociations a été approuvée.

Le LPDF est un outil avec lequel les administrations libyennes opposées espèrent mettre fin à une guerre civile qui dure depuis près de sept ans. La négociation rassemble des représentants du spectre politique et de la société civile, y compris des représentants politiques, parmi lesquels le groupe dit 5 + 5, qui comprend des membres des autorités reconnues par la communauté internationale à Tripoli et les forces de l’est du pays.

Les cinq signataires du communiqué soulignent, un an après la conférence de Berlin au cours de laquelle il a été convenu de mettre fin à l’ingérence dans le conflit libyen, le rôle «fondamental» de la communauté internationale dans le soutien d’une solution politique en Libye.

Ils ont également rappelé les engagements pris lors de ce sommet et la nécessité de les respecter, en particulier, << pour continuer à soutenir le cessez-le-feu, rétablir le plein respect de l'embargo sur les armes de l'ONU et mettre fin aux ingérences étrangères toxiques qui sapent les aspirations de Les Libyens doivent restaurer leur souveraineté et choisir leur avenir. "

La Libye est dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Le conflit actuel oppose le gouvernement internationalement reconnu, basé à Tripoli, à celui établi dans la ville de Tobrouk, à l’est, et soutenu par le général Khalifa. Haftar.

APPUI TOTAL AU NOUVEL ENVOYÉ SPÉCIAL DES NATIONS UNIES EN LIBYE

Suite à la confirmation de Jan Kubis comme nouvel Envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, ainsi qu’à la nomination de Raisedon Zenenga comme Coordonnateur de la MANUL et de Georgette Gagnon comme Coordonnatrice résidente et Coordonnatrice humanitaire, les cinq gouvernements « accueillent » les nouveaux postes. .

Ils ont apporté leur « plein » soutien dans ses « fonctions importantes », tout en remerciant Stephanie Williams, la représentante spéciale par intérim de l’ONU dans le pays, pour son « leadership continu et fort ».

