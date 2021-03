La communauté de San Antonio se rassemble autour d’un restaurant de ramen dégradé par des graffitis racistes

Noodle Tree, un restaurant de ramen à San Antonio, au Texas, a été dégradé par des graffitis racistes après que le chef et propriétaire Mike Nguyen a critiqué le retrait du mandat de masque de l’État sur CNN et a déclaré qu’il continuerait d’exiger que les gens portent des masques lorsqu’ils visitent le restaurant.

Nguyen, qui a découvert le vandalisme dimanche matin, a déclaré à 45secondes.fr Food que les graffitis comprenaient des phrases telles que « Pas de masque », « Grippe Kung », « Commie » et « J’espère que vous mourrez ».

Nguyen a déclaré qu’il avait pris connaissance des graffitis pour la première fois dimanche matin. Tyler Prince

«Ils ont écrit sur ma table:« Retournez en Chine », même si je ne suis pas d’origine chinoise», a déclaré Nguyen, ajoutant qu’il avait également reçu d’autres menaces de mort ces derniers jours. «J’étais vraiment bouleversé et choqué que ça soit allé aussi loin. Certains des mots, ça a frappé très près de chez moi.… Celui qui m’a le plus énervé était celui qui disait: ‘J’espère que tu mourras.’ Ce n’est pas à cause de mon opinion, de mes opinions que vous pouvez souhaiter du mal ou la mort sur moi. «

Le graffiti, qui contenait des messages racistes comme «Go back 2 China», couvrait les fenêtres et les tables autour de Noodle Tree.

Pendant son apparition sur CNN, Nguyen a déclaré que la décision du gouverneur du Texas, Greg Abbott, d’abandonner le mandat du masque était « égoïste et lâche », et il a prédit qu’il serait visé à cause de l’interview.

« Nous avons vu beaucoup d’attaques contre les Américains d’origine asiatique, et c’est une énorme préoccupation pour moi », a-t-il déclaré sur CNN, faisant référence à une augmentation nationale des crimes haineux anti-asiatiques qui ont été liés au début de la pandémie. Il a déclaré à AUJOURD’HUI qu’il avait eu des problèmes avec les clients avant cela, mais qu’il n’avait pas été victime de vandalisme ou de menaces de mort jusqu’à présent.

La décision du gouverneur du Texas Abbott de lever le mandat du masque est «égoïste», déclare Mike Nguyen, le propriétaire d’un restaurant à San Antonio qui lutte contre le cancer. «Abandonner le mandat du masque n’aidera pas l’économie, ne nous aidera pas à ouvrir. Et beaucoup d’entre nous ont le sentiment qu’il nous met… en danger. pic.twitter.com/wDWDPtH9a4 – Salle de presse CNN (@CNNnewsroom) 10 mars 2021

Nguyen, qui suit actuellement un traitement pour un lymphome, a déclaré qu’il comprenait le désir de rouvrir l’État mais pense que des précautions telles que des masques devraient rester en place jusqu’à ce que davantage de personnes puissent être vaccinées contre le coronavirus.

Le site Web du restaurant indique que les clients qui ne porteront pas de masque peuvent dîner sur la terrasse extérieure du restaurant. Les clients qui entrent dans le bâtiment sont tenus de porter un masque.

Sur les réseaux sociaux, Nguyen a écrit que sa déclaration «n’était pas politique».

« Je pensais que c’était un peu trop tôt (pour être complètement ouvert) mais ça me convenait. 75% aurait été parfait », a déclaré Nguyen. « Les gens croient que je suis contre l’ouverture du Texas, ce qui n’est pas vrai. Mon truc était: ‘Nous avons besoin de protection si nous voulons faire cela.' »

Alors que Nguyen a déclaré que le vandalisme était «enrageant», la réponse de la communauté à la situation a été «puissante». Les invités l’ont aidé à nettoyer les graffitis et d’autres entreprises locales se sont rassemblées autour de Noodle Tree.

Les graffitis semblaient être une réponse aux commentaires publics de Nguyen critiquant la levée des mandats de masques par le Texas. Tyler Prince

« (Le premier invité) était visiblement secoué et bouleversé et elle a dit: ‘Hé, je viens de commander de la nourriture, j’attends. As-tu une autre brosse? Je vais t’aider' », a déclaré Nguyen. «À ce moment-là, je n’avais pas été en mesure de parler à quelqu’un de ce qui s’était passé… Avec elle, j’ai pu parler et me défouler un peu.

En fin de compte, plus de deux douzaines de personnes ont aidé à nettoyer le restaurant, permettant à Noodle Tree d’ouvrir seulement une heure plus tard que d’habitude.

« C’est une chose très puissante », a déclaré Nguyen. « Suis-je surpris par cela? Absolument pas. En tant que Texans, c’est qui nous sommes, c’est ce que nous faisons. Nous sommes une communauté très soudée, en particulier traversant les moments difficiles, et cela a montré que nous n’allons pas. tolérer ce genre de comportement, cette haine, ce racisme. Nous n’allons pas le faire. «

« Les gens, les personnes qui ont fait cela, quel que soit leur objectif, cela s’est retourné contre eux », a poursuivi Nguyen. «Cela ne nous a pas divisés. Tout ce qu’il a fait, c’est de les rassembler et de nous rendre plus forts.

