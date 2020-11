La communauté Apex Legends organise une course folle et spectaculaire des Tridents

L’arrivée de la saison 7 de Légendes Apex a suscité l’enthousiasme de tous les joueurs pour l’atterrissage d’Horizon (et jeu de mots) et la nouvelle carte Olympus. Mais cela a également suscité une certaine controverse depuis ils ont introduit un véhicule, le Trident. De nombreux utilisateurs ne voulaient pas que les véhicules soient mis Bataille royale car il a déjà une mobilité très agile et rapide en soi.

Cependant, la plupart des joueurs ont convenu qu’il s’agissait d’un ajout inutile, mais extrêmement amusant. Le Trident offre de véritables jeux de maître et une mobilité que pratiquement aucun autre jeu n’a en matière de véhicules. Et comme prévu, c’était une question de temps avant que la communauté organiser des courses aussi folles que spectaculaires.

Voici la Coupe Trident Apex Lore

En tant qu’utilisateur de Twitter Lance, Nous pouvons voir comment plusieurs joueurs ont organisé une course en utilisant le Trident que nous pouvons trouver sur la carte Olympus et ils l’ont assez bien piloté. Pour commencer, ils ont fait les courbes délimitées par clôtures électriques wattson de sorte que s’ils sortent de la route, le Trident sera légèrement freiné.

De plus, ils ont utilisé le drone Crypto comme caméra pour voir la course de différents points de vue. De cette façon, ils ont organisé une course qui, vraiment, est bien plus qu’attrayante et vraiment amusante à regarder (et à participer, sûrement). Qu’est-ce que tu penses?

