La Commission européenne veut réglementer l’intelligence artificielle: ce qu’il y a dans le projet de loi

Là Commission européenne a présenté en ces heures la première proposition de règlement qui réglementer l’utilisation de l’intelligence artificielle par les entreprises et les gouvernements du Pays de l’Union. Le document publié représente la première tentative de l’UE de réglementer un secteur technologiquement contrôlé par les États-Unis et la Chine où les progrès risquent de bafouer le respect des droits de l’homme. En raison des intérêts en jeu de manière prévisible, la proposition sépare déjà les tenants de la ligne de prudence et de respect des droits de l’homme de ceux qui proposent une plus grande liberté d’action dans un secteur crucial pour le progrès de l’ensemble de la zone euro.

Les niveaux de risque

Les dangers qui sont cachés dans l’utilisation aveugle des technologies de l’intelligence artificielle dans la vie quotidienne sont nombreux et pas encore pleinement explorés, et le projet de loi publié à ces heures par la Commission vise à les garder sous contrôle autant que possible en divisant ces systèmes en quatre catégories de risques croissants, qui correspondent idéalement à quatre niveaux d’attention différents de la part des autorités de contrôle en charge. Les algorithmes que j’utilise il n’a aucun impact sur les droits et la vie quotidienne les individus peuvent être utilisés sans problème: cette catégorie comprend des systèmes tels que des adversaires dans les jeux vidéo ou des filtres anti-spam pour les e-mails. L’utilisation de systèmes a risque limité – comme les chatbots – obligera ceux qui les emploient à informer correctement les personnes avec lesquelles ils interagiront.

Systèmes critiques

Le niveau de risque suivant, le troisième, est celui auquel le projet de loi accorde le plus d’attention, car il concerne des intelligences artificielles dont le travail peut avoir un impact significatif sur la vie et les droits des personnes. Des systèmes de contrôle des documents aux frontières aux programmes évaluant l’admissibilité des étudiants à fréquenter une faculté universitaire, en passant par les programmes qui sélectionnent automatiquement les cursus les plus méritants pour l’embauche en entreprise: ces nombreuses catégories d’IA seront soumises à des obligations et à des restrictions d’utilisation strictes – comme la traçabilité des opérations, la supervision humaine et des niveaux élevés de sécurité informatique pour protéger le travail des algorithmes; d’autre part, cependant, leur utilisation ce ne sera pas complètement interdit.

Les algorithmes interdits

Au niveau de risque défini inacceptable les systèmes considérés comme une menace évidente pour la sécurité, la vie quotidienne et les droits des personnes sont relégués, qui seront totalement interdits. À cette catégorie, la Commission attribue des systèmes et des applications capables de manipuler ou de contourner le libre arbitre des utilisateurs (l’exemple est donné des jouets pour enfants qui utilisent des assistants vocaux pour encourager les comportements dangereux) ou des systèmes de notation sociale par les gouvernements qui les utilisent.

Un long débat

La subdivision même dans laquelle les différents systèmes d’IA seront placés attire les critique des détracteurs, entre ceux qui voudraient étendre l’ensemble des systèmes d’IA à risque inacceptable et ceux qui voudraient plutôt moins de contrôles sur de nombreuses technologies qui tombent plutôt dans la troisième catégorie de risque. De plus, la proposition de la Commission européenne n’est pas encore une loi; des années pourraient s’écouler avant qu’elle ne le devienne, pendant laquelle les intérêts des parties concernées ne manqueront pas de se faire sentir.

