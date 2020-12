La Commission européenne veut donc changer Internet: ce qui va changer pour les utilisateurs ordinaires

En ces heures, le Commission européenne a présenté un nouvel ensemble de règles qui pourraient à l’avenir changer considérablement le visage d’Internet, limitant le fort pouvoir que les entreprises technologiques exercent actuellement sur le réseau de réseaux et les activités qui y sont menées. L’opération est double et prend le nom de deux paquets de règles proposés dans ces heures mais qui seront encore perfectionnés et discutés dans les mois à venir puis entreront en vigueur si tout se passe bien en 2023: c’est le Loi sur les services numériques (ou DSA) et del Loi sur les marchés numériques (ou DMA).

Les deux parties dans lesquelles se répartissent les propositions avancées par la Commission européenne ont pour objectif de réglementer clairement les rôles et surtout les responsabilités des nombreuses entreprises et sujets qui opèrent en ligne, remplaçant la directive sur le commerce électronique qui avait le même but mais qui remonte maintenant à 2000. En fait, beaucoup de choses ont changé depuis le début du millénaire: des moteurs de recherche à la consolidation des grandes plateformes de commerce électronique en passant par l’arrivée des smartphones, des réseaux sociaux et des plateformes de partage de contenu. Ces phénomènes se sont développés en l’absence de réglementations qui régulent pleinement leur croissance et leurs responsabilités – un problème que DSA et DMA visent désormais à résoudre.

La loi sur les services numériques

Les règles contenues dans le DSA ont pour objectif de réglementer de manière plus stricte pour les entreprises les conditions et les modalités de leur offre de services en ligne, afin d’offrir aux utilisateurs une expérience plus sûr et plus transparent. Par exemple, des groupes comme Facebook et Google qui gagnent de l’argent grâce à la publicité en ligne peuvent être invités à indiquer clairement quels sont les critères selon lequel un seul utilisateur voit une annonce au lieu d’un autre. Les plates-formes qui reposent sur le téléchargement de contenu utilisateur, comme les réseaux sociaux, auront alors plus de responsabilité dans la prolifération de contenus illégaux en ligne, comme ceux qui incitent à la haine ou dépeignent la maltraitance ou la violence envers les enfants: ils seront appelés à supprimez-les plus rapidement. Lorsque le contenu sera ensuite supprimé, les plateformes devront fournir aux auteurs une motivation prédéterminée qui pourra être contestée dans un processus de révision qui doit être reconnaissant.

Pour ces plateformes, un document annuel sur l’état des risques qui présentent en termes de diffusion de fausses nouvelles, de sécurité des utilisateurs et bien plus encore. Les entreprises devront également identifier un médiateur pour chaque pays dans lequel ils opèrent, qui est à la disposition des autorités locales pour la résolution de tout litige. Enfin, non seulement les réseaux sociaux seront affectés par les nouvelles règles, mais aussi les sites de commerce électronique comme Amazon, les agrégateurs d’avis tels que Tripadvisor, les entreprises actives dans le partage de vidéos comme YouTube et TikTok et d’autres sujets: l’idée derrière les règles est que chaque catégorie d’entreprise est soumise à de nouvelles obligations en fonction des risques que comporte son activité.

La loi sur les marchés numériques

Le contenu de la DMA, en revanche, vise à limiter le pouvoir excessif qu’un nombre très limité d’entreprises peut exercer sur l’ensemble du marché des services ou produits qu’elles proposent. Dans le monde de la technologie, les entreprises à risque ne manquent pas en ce sens: Google, Facebook, Apple, Amazon et Microsoft ils ont tous été accusés à plusieurs reprises par des entreprises rivales et des observateurs extérieurs d’exploiter leur position dominante pour écraser la concurrence. L’un des objectifs de la loi sur les marchés numériques est l’imposition de règles de concurrence plus strictes pour ces sujets, qui seront identifiés avec le nom de Gatekeeper. Le terme signifie littéralement les gardiens et identifiera les entreprises ayant un chiffre d’affaires en Europe au moins 6,5 milliards d’euros, ou avec au moins 45 millions d’utilisateurs parmi les citoyens de l’UE, ou simplement les groupes qui en bénéficient position de quasi-monopole dans leurs secteurs respectifs.

Les gardiens qui gèrent les magasins numériques devront garantir conditions de vente équitables à tous ceux qui décident d’utiliser ces fenêtres pour commercialiser des produits et services – une exigence similaire aux demandes faites par Spotify et Epic Games contre Apple et son App Store; la applications préinstallées sur les téléphones et les ordinateurs ils doivent pouvoir être facilement supprimés ou remplacés par des alternatives produites par des tiers. En général, pour procéder à une acquisition ou à une fusion, ces entreprises devront obtenir l’avis favorable de l’UE. Les résultats, dans l’intention de la Commission européenne, devraient être une concurrence plus saine et des prix plus bas pour les services et produits offerts.

Les sanctions: des amendes de dizaines de milliards

Parmi les différences les plus significatives par rapport à ce qui se passe aujourd’hui, il y a les sanctions que la Commission européenne propose d’appliquer à ceux qui enfreignent les règles, qui seront nettement plus visible par rapport à ce qui se passe aujourd’hui. Si pour le moment ces sujets peuvent se permettre d’enfreindre ou de réinterpréter les règles actuelles face au risque de ne devoir payer que de petites amendes, demain le match ne vaut peut-être plus la chandelle. Dans les textes dont nous parlons amendes sans plafond maximal, mais correspondant au 10% du chiffre d’affaires annuel mondial. Pour une grande entreprise de la Silicon Valley, une infraction peut donc avoir un coût plus de 20 milliards.