La Commission européenne porte plainte contre Amazon: l’accuse d’utiliser les données de vendeurs tiers pour les concurrencer

Margrethe Vestager, commissaire de l’Union européenne chargée de la concurrence, vient d’annoncer que La Commission européenne déposera des accusations antitrust contre Amazon pour avoir utilisé les données de fournisseurs tiers pour les concurrencer, comme prévu depuis juin de cette année. Il est le résultat d’une enquête ouverte depuis juillet 2019 et qui visait à analyser le double rôle d’Amazon: marché et distribution.

Selon Vestager, la Commission est parvenue à la « conclusion préliminaire selon laquelle Amazon a abusé illégalement de sa position dominante en tant que fournisseur de services de marché en Allemagne et en France, la plus grande base de marché d’Amazon dans l’Union européenne. »Le commissaire a également annoncé un deuxième demande à Amazon pour le fonctionnement de la Buy-Box.

« Amazon ne répertorie qu’une petite partie de tous les produits de la plateforme »

Le commissaire a souligné que « nous ne sommes pas opposés au succès d’Amazon ou à sa taille. Notre préoccupation est une conduite commerciale très spécifique, qui semble authentique pour fausser la concurrence ». L’accent est mis sur son double rôle de marché et de distributeur. En ce sens, Vestager a expliqué avoir analysé un échantillon de 80 millions de transactions et 100 millions de produits à vendre sur les marchés européens.

Nous sommes arrivés à la conclusion préliminaire que @amazone a illégalement abusé de sa position dominante en tant que fournisseur de services de marché en Allemagne et en France. @amazone peut avoir utilisé des données sensibles à grande échelle pour rivaliser avec les petits détaillants. Maintenant pour @amazone répondre. @EU_Competition – Margrethe Vestager (@vestager) 10 novembre 2020

Vestager assure que « nos recherches montrent que des données commerciales en temps réel très granulaires liées aux listes de vendeurs tiers et aux transactions sur la plate-forme Amazon alimenter systématiquement l’algorithme de commerce de détail d’Amazon«Cet algorithme est celui qui décide des produits à présenter aux utilisateurs.

« En fait, Amazon ne répertorie qu’une petite partie de tous les produits de la plateforme. Capturez la majorité des transactions dans de nombreuses catégories de produits les plus populaires et répertorie 10% des produits disponibles sur sa plateforme, mais qui font 50% ou plus de tous les revenus dans la catégorie « , a expliqué le commissaire. Cela conduit la Commission européenne à la conclusion préliminaire que l’utilisation des données permet à Amazon de se concentrer sur la vente des produits les plus vendus.

Selon la Commission, Amazon utilise les données des transactions des vendeurs pour calibrer l’offre de produits et donner la priorité aux meilleurs vendeurs.

Selon la Commission, Amazon « agrège ces données et les utilise pour calibrer les offres de vente au détail et les décisions commerciales stratégiques d’Amazon au détriment des autres vendeurs du marché. Par exemple, cela permet à Amazon de concentrer ses offres sur les produits les plus vendus dans toutes les catégories de produits et d’ajuster ses offres en fonction de données non publiques de vendeurs concurrents. «

Cela signifie que Amazon peut éviter les risques de la concurrence au détail profitant de sa position dominante sur le marché de la fourniture de services marchands en France et en Allemagne, les deux marchés européens les plus importants pour Amazon. Cela va à l’encontre de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui interdit expressément les abus de position dominante.

Une deuxième enquête pour la Buy-Box

En plus de ces recherches, Vestager a ouvert une seconde liée à la Buy-Box. La Buy-Box est la boîte d’achat qui apparaît à droite lorsque nous sélectionnons un produit sur Amazon et qui vous permet de finaliser la transaction ou d’ajouter le produit au panier. Cette boîte montre la meilleure offre et, en général, que dans le programme Amazon Prime, donc « gagner la Buy Box est crucial » car « il semble que plus de 80% des transactions sur Amazon soient acheminées par son intermédiaire ».

La Commission craint qu’Amazon puisse « faire pression artificiellement sur les détaillants pour qu’ils utilisent leurs propres services connexes [el programa Prime y el sistema de Amazon Logistics]. Et cela peut potentiellement les enfermer plus profondément dans le propre écosystème d’Amazon. « En d’autres termes, Vestager va enquêter sur les effets potentiels des règles Buy-Box d’Amazon et du programme Amazon Prime. Selon Vestager:

« Nous voulons nous assurer que les vendeurs qui n’utilisent pas la logistique d’Amazon et le programme de livraison, eh bien, ils ont également la possibilité de rivaliser sur la plate-forme Amazon. Nous voulons également nous assurer que les vendeurs peuvent passer à une base de marché compétitive, sans être enfermé dans l’écosystème Amazon. «

En d’autres termes, la Commission examinera si les critères qu’Amazon établit pour sélectionner le gagnant de la Buy-Box et permettre aux vendeurs d’offrir des produits aux utilisateurs Prime « conduisent à un traitement préférentiel de la part du commerce de détail d’Amazon ou des vendeurs utilisant les services de livraison et de logistique d’Amazon ». Comme dans le cas précédent, cela irait à l’encontre de l’article 102 TFUE.

La Commission a déjà envoyé la communication des griefs à Amazon qui, en tant qu’ouverture de l’enquête sur la Buy-Box, ne préjuge pas de l’issue de ces deux affaires. Il appartient maintenant à Amazon d’agir, de se défendre et de présenter des allégations, tout comme des entreprises comme Google et Microsoft l’ont fait à l’époque.