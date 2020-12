La commission commerciale américaine et plus de 40 États accusent Facebook d’écraser illégalement la concurrence

Le New York Times10 déc.2020 07:06:07 IST

Washington: La Federal Trade Commission et plus de 40 États ont accusé Facebook mercredi d’avoir acheté ses rivaux pour écraser illégalement la concurrence, et ils ont appelé au dénouement des accords, intensifiant la bataille des régulateurs contre les plus grandes entreprises technologiques d’une manière qui pourrait refaire le social. industrie des médias.

Les régulateurs fédéraux et étatiques des deux parties, qui ont enquêté sur la société pendant plus de 18 mois, ont déclaré dans des poursuites distinctes que les achats de Facebook, en particulier Instagram pour 1 milliard de dollars en 2012 et WhatsApp pour 19 milliards de dollars deux ans plus tard, ont éliminé la concurrence qui pourrait avoir un jour. a contesté la domination de l’entreprise.

Depuis ces offres, Instagram et WhatsApp ont grimpé en flèche en popularité, donnant à Facebook le contrôle de trois des applications de médias sociaux et de messagerie les plus populaires au monde. Les applications ont aidé à catapulter Facebook d’une entreprise créée dans un dortoir d’université il y a 16 ans à une centrale Internet évaluée à plus de 800 milliards de dollars.

Les poursuites, déposées devant le tribunal de district américain du district de Columbia, soulignent le tsunami bipartisan et international croissant contre Big Tech. Les législateurs et les régulateurs se sont concentrés sur l’emprise que Facebook, Google, Amazon et Apple maintiennent sur le commerce, l’électronique, les réseaux sociaux, la recherche et la publicité en ligne, refondant l’économie du pays. Le président Donald Trump a soutenu à plusieurs reprises que les géants de la technologie avaient trop de pouvoir et d’influence, et les alliés du président élu Joe Biden se plaignent du même type. L’affaire fédérale contre Facebook devrait se poursuivre sous l’administration de Biden.

Les enquêtes ont déjà conduit à un procès contre Google, intenté par le ministère de la Justice il y a deux mois, qui accuse le géant de la recherche de protéger illégalement un monopole. Les procureurs dans cette affaire, cependant, se sont abstenus d’exiger que Google interrompe toute partie de ses activités. Au moins une autre poursuite contre Google, par des responsables républicains et démocrates, est attendue d’ici la fin de l’année. En Europe, les régulateurs proposent des lois plus strictes contre l’industrie et ont émis des milliards de dollars de pénalités pour violation des lois sur la concurrence.

Facebook, ont déclaré mercredi les procureurs, devrait rompre Instagram et WhatsApp, et ont déclaré que de nouvelles restrictions devraient s’appliquer à l’entreprise sur les futurs accords. Ce sont là quelques-unes des sanctions les plus sévères que les régulateurs peuvent exiger. Facebook a déclaré qu’il prévoyait de se défendre vigoureusement contre les accusations.

«Pendant près d’une décennie, Facebook a utilisé sa domination et son pouvoir de monopole pour écraser ses petits rivaux et étouffer la concurrence, le tout au détriment des utilisateurs quotidiens», a déclaré la procureure générale Letitia James de New York, une démocrate qui a mené l’enquête sur plusieurs états. l’entreprise en parallèle avec l’agence fédérale, qui est supervisée par un républicain.

Les poursuites contre Facebook vont déclencher une longue bataille juridique. La société a longtemps nié tout comportement anticoncurrentiel illégal et a beaucoup d’argent à consacrer à sa défense. Peu d’affaires antitrust majeures se sont concentrées sur des fusions approuvées des années auparavant. La FTC n’a pas bloqué les offres de Facebook pour Instagram et WhatsApp sous l’administration de Barack Obama.

Si les procureurs réussissent, les affaires pourraient refaire l’entreprise, qui n’a connu qu’une croissance sans entraves. Mark Zuckerberg, directeur général de Facebook, a décrit la dissolution de l’entreprise comme une menace «existentielle». Les actions de la société ont chuté de 2%, à 277,70 € l’action, après l’annonce des poursuites.

L’affaire est également largement regardée comme une jauge pour les futures fusions au sein de l’industrie technologique, qui ont continué à exploser pendant la pandémie. Le mois dernier, Facebook a annoncé qu’il achetait Kustomer, une startup de gestion de la relation client, pour près d’un milliard de dollars.

Facebook a déclaré que les régulateurs avaient ignoré une histoire importante.

«Le fait le plus important dans cette affaire, que la commission ne mentionne pas dans sa plainte de 53 pages, est qu’elle a autorisé ces acquisitions il y a des années», a déclaré Jennifer Newstead, l’avocate générale de Facebook, dans un communiqué. «Le gouvernement veut maintenant une refonte, envoyant un avertissement effrayant aux entreprises américaines qu’aucune vente n’est jamais définitive.»

L’entreprise a également fait valoir dans le passé que le marché des médias sociaux restait compétitif. Les dirigeants ont souligné la croissance en flèche de TikTok, l’application chinoise de partage de vidéos courtes, et la nouvelle croissance de Parler, une entreprise de médias sociaux populaire parmi les conservateurs, comme preuve que Facebook n’a pas de verrou sur les réseaux sociaux.

Le procès contre Facebook montre à quel point l’entreprise est devenue importante pour la façon dont les Américains se connectent les uns aux autres. Son produit éponyme a atteint des centaines de millions d’utilisateurs en quelques années seulement. Mais en 2011, le paysage a commencé à changer alors que les téléphones portables étaient équipés d’appareils photo performants et que la publication de photos sur les réseaux sociaux devenait de plus en plus populaire.

Cela a conduit à la montée d’une menace concurrentielle pour Facebook: Instagram. Le site de partage de photos, fondé en 2010, a connu une croissance explosive précoce en tant qu’entreprise native du smartphone, parfaitement synchronisée pour une adoption massive alors que des vagues de consommateurs s’éloignaient des appareils de bureau et se dirigeaient vers les ordinateurs portables dans leurs poches.

La FTC a déclaré qu’elle avait constaté que Zuckerberg «reconnaissait Instagram comme un réseau social personnel dynamique et innovant et une menace existentielle pour le pouvoir monopolistique de Facebook».

Mais au lieu de continuer à rivaliser avec son propre projet de partage de photos, Facebook a choisi d’acheter son rival. La société a répété la pratique avec WhatsApp, qui était un concurrent viable de son propre système de messagerie.

L’agence affirme également que Facebook a maintenu sa domination en menaçant d’empêcher les développeurs de logiciels tiers de se connecter au réseau social s’ils fabriquaient des produits concurrents.

« Notre objectif », a déclaré Ian Conner, qui supervise l’application des lois antitrust à l’agence, « est de faire reculer le comportement anticoncurrentiel de Facebook et de restaurer la concurrence afin que l’innovation et la libre concurrence puissent prospérer. »

Les poursuites ont déclenché un chœur de soutien bipartisan à Capitol Hill.

«Facebook a écrasé la concurrence en enfreignant la loi», a écrit sur Twitter le représentant Ken Buck, du R-Colorado, et membre du comité judiciaire de la Chambre. «Le calcul de Big Tech ne fait que commencer.»

Le représentant David Cicilline, D-Rhode Island, qui a mené une enquête sur les grandes entreprises technologiques, a déclaré: «Facebook a enfreint la loi. Il doit être rompu.

Il a ajouté: «Cela marque une étape majeure dans notre travail en cours pour mettre fin au moment de monopole de l’industrie technologique.»

Les régulateurs fédéraux ont commencé à se pencher sur Amazon, Apple, Facebook et Google en juin 2019, dans un effort de grande envergure pour trouver des pratiques anticoncurrentielles parmi les plates-formes technologiques. Les États ont commencé à enquêter peu de temps après.

Les cas concernant Google et Facebook, deux entreprises clairement dominantes sur leurs marchés de recherche, de médias sociaux et de publicité en ligne, ont pris forme plus rapidement que ceux contre les autres entreprises. Google avait fait l’objet d’une enquête antitrust de recherche qui s’est clôturée à la FTC en 2013 sans procès, mais a créé une mine d’informations. Le cas de Facebook s’est rapidement fusionné autour de ses fusions antérieures, sur lesquelles les régulateurs ont pu enquêter en raison de leurs enquêtes antérieures sur ces acquisitions, ont déclaré des personnes proches des enquêtes.

La FTC a été divisée sur sa décision de poursuivre le procès, son président, Joseph Simons, un républicain nommé par Trump, et les deux commissaires démocrates se sont joints à leur vote. Les deux commissaires républicains restants ont voté contre le procès.

Le procès a été signé par les procureurs généraux de 46 États et du district de Columbia et de Guam. La Géorgie, le Dakota du Sud, l’Alabama et la Caroline du Sud n’ont pas rejoint l’affaire.

Il y a une histoire où les États s’en prennent aux grandes entreprises technologiques. Dans le procès antitrust historique contre Microsoft il y a deux décennies, les procureurs généraux des États ont joué un rôle crucial en faisant passer l’affaire à travers des années de litiges.

Plusieurs rivaux de Facebook, dont Snap, se sont manifestés pour présenter des preuves de ce qu’ils qualifiaient de comportement anticoncurrentiel. Zuckerberg a été interrogé dans le cadre de l’enquête fédérale et les procureurs ont recueilli bon nombre de ses communications auprès des employés de Facebook, des investisseurs et des dirigeants des rivaux qu’il a achetés et essayés d’acheter.

Lors d’une audition devant le comité judiciaire de la Chambre en juillet dernier, Zuckerberg a été confronté à des courriels datant de l’époque de l’acquisition d’Instagram et de WhatsApp qui montraient que le fondateur de Facebook considérait les entreprises comme une concurrence et potentiellement une menace. Zuckerberg a déclaré que les acquisitions n’avaient pas réduit la concurrence et que les e-mails avaient été sortis de leur contexte.

L’agence et les États ont déclaré que les achats avaient fini par donner à Facebook des données sur les utilisateurs qui alimentaient son activité de publicité comportementale, renforçant son monopole.

«Facebook a associé sa stratégie d’acquisition à des tactiques d’exclusion qui ont étouffé les menaces concurrentielles», ont déclaré les États dans leur poursuite, «et a envoyé le message aux entreprises technologiques qui, selon les mots d’un participant, si vous entrez dans le territoire de Facebook ou si vous résistez à la pression pour vendre, Zuckerberg passait en «mode destruction», soumettant votre entreprise à la «colère de Mark». »

Cecilia Kang et Mike Isaac vers 2020 The New York Times Company

.

