La comète 2I / Borisov est le visiteur le plus vierge de l’espace jamais observé

Cowboysbag Comet Wallet-Black

M - Black - Cowboysbag Comet Portefeuille Comet est l'un des portefeuilles pratiques de Cowboysbag. Ce portefeuille a un design simple et intemporel et, comme le reste des produits Cowboysbag, est fait de cuir de première qualité. Le portefeuille offre suffisamment d'espace pour les cartes, les pièces de monnaie et