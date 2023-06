La comédie TURQUE qui est LE FILM LE PLUS REGARDÉ sur NETFLIX AUJOURD’HUI

in

Le film n’est même pas sorti depuis une semaine et est déjà le plus regardé sur Netflix dans le monde.



©NetflixLe film cumule plus de 9 millions d’heures vues sur la plateforme

Netflix vient de sortir une comédie et quelques jours seulement après sa sortie, elle se positionne déjà comme le film le plus regardé au monde et c’est une bande turque qui vous fera sûrement rire.

Les stars du cinéma Ahsen Eroglu (L’agence) et Ozan Dolunay et, selon Netflix est basé sur un livre, qui mêle romance, comédie et drame pour faire tomber le public amoureux.

Le film le plus regardé sur Netflix aujourd’hui, selon flixpatrol, tout est dans la comédie Sois toi-mêmequi suit Merve, une fille à la vie « bohème », qui voulait une vie libre, mais la vie a d’autres projets pour elle.

Après avoir été menacé d’une éventuelle expulsion, Merve commence un nouveau travail exigeant. Dans la bande-annonce, nous pouvons voir que Merve affrontera son rêve dans l’industrie de la mode, tout en explorant ses sentiments pour son patron.

Selon les données dont Netflix dispose, mises à jour de la semaine du 5 au 11 juin, le film Sois toi-même a atteint 9,15 millions d’heures vuesau-dessus d’autres succès tels que Étain et Tina, du sang et de l’or et Riche en amour 2.

