La comédie musicale Matilda de Netflix obtient la star de James Bond Lashana Lynch dans le rôle de Miss Honey

Le point de vue de Netflix sur Matilda de Roald Dahl rassemble lentement un casting stellaire, avec Pas le temps de mourir et Capitaine Marvel La star Lashana Lynch est maintenant alignée pour jouer Miss Honey, la gentille et inspirante enseignante qui devient l’amie et la confidente de Matilda après avoir pris la jeune douée sous son aile. Ce Mathilde L’adaptation pour Netflix sera basée sur la version musicale de l’histoire classique de Roald Dahl dans laquelle un jeune prodige de rat de bibliothèque se bat avec ses parents et la directrice de Nemesis, Miss Trunchbull.

Lashana Lynch la rejoint Pas le temps de mourir co-star Ralph Fiennes, qui a déjà signé sur le projet en tant que jouer la directrice tyrannique Miss Trunchbull, suivant la tendance définie par l’original Matilda la comédie musicale pièce de théâtre qui présente également le personnage de Trunchbull joué par un homme.

La version musicale de scène extrêmement populaire de l’histoire est diffusée à Londres depuis 2011 et a connu un succès en jouant à Broadway entre 2013 et 2017. Le réalisateur original de l’émission Matthew Warchus, dont les crédits précédents incluent le drame biographique de 2014 Fierté, est à bord pour diriger l’adaptation pour Netflix.

L’écrivain derrière la production musicale, Dennis Kelly, qui a remporté un Tony pour l’adaptation du roman, rédigera le scénario. La comédie musicale a été développée par le comédien australien Tim Minchin, qui a composé la musique et les paroles de la production, qui fera sans aucun doute le saut de la scène à l’écran avec tout le reste. Au cours de sa course, le spectacle a remporté plusieurs prix Tony et a été salué par la critique.

Matila a déjà été adapté pour le grand écran avec la permission du réalisateur Danny DeVito, dont l’adaptation du livre pour enfants de Dahl est devenue un bien cinématographique précieux pour beaucoup, et à juste titre. Sorti en 1996, le film suit une jeune fille précoce nommée Matilda, qui découvre qu’elle a des capacités télékinésiques. Elle utilise ces capacités pour faire des farces à ses parents cruels et sans amour et au sinistre directeur de son école, Miss Trunchbull. L’histoire a été adaptée par Nicholas Kazan et Robin Swicord et dirigée par DeVito, qui joue également le rôle du père de Matilda. Le reste de la distribution comprend Mara Wilson, Rhea Perlman, Paul Reubens, Pam Ferris et Embeth Davidtz dans le rôle de Miss Honey.

Mathilde n’est qu’une des nombreuses adaptations de Roald Dahl à se diriger vers Netflix, le géant du streaming prévoyant de donner vie à une myriade de ses histoires, y compris une animation Willy Wonka séries ainsi que de nouvelles prises Le BFG, Les Twits, Charlie et le grand ascenseur en verre et plus.

Miss Honey n’est pas le seul rôle emblématique du futur de Lynch, avec l’actrice qui devrait devenir la première femme 007 dans la prochaine aventure Bond, Pas le temps de mourir. Réalisé par Cary Joji Fukunaga d’après un scénario de Neal Purvis, Robert Wade, Fukunaga et Phoebe Waller-Bridge, Pas le temps de mourir reprend cinq ans après la capture d’Ernst Stavro Blofeld, James Bond ayant maintenant quitté le service actif. Il est approché par Felix Leiter, son ami, et un officier de la CIA, qui sollicite son aide dans la recherche de Valdo Obruchev, un scientifique disparu. Lorsqu’il devient évident qu’Obruchev a été enlevé, James Bond doit affronter un danger que le monde n’a jamais vu auparavant.

Netflix Mathilde n’a pas encore de date de sortie, mais vous pouvez voir Lashana Lynch dans Pas le temps de mourir quand il sortira en salles le 2 avril 2021. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Hollywood Reporter.

Sujets: Matilda the Musical, Netflix, Streaming