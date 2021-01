La comédie musicale Matilda de Netflix ajoute Emma Thompson et la nouvelle venue Alisha Weir

Emma Thompson, deux fois lauréate d’un Oscar, a rejoint Netflix Matilda la comédie musicale, avec l’actrice sur le point de jouer la directrice tyrannique Miss Trunchbull, un rôle que Ralph Fiennes était auparavant attaché à jouer. La nouvelle venue Alisha Weir a également été sollicitée pour jouer le rôle principal du talentueux rat de bibliothèque titulaire. Thompson et Weir se joignent Pas le temps de mourir et Capitaine Marvel La star Lashana Lynch qui a signé pour jouer Miss Honey, la gentille et inspirante enseignante qui devient l’amie et la confidente de Matilda après avoir pris la jeune douée sous son aile.

💫 * Alisha Weir comme Matilda * 💫 💫 * Emma Thompson comme Miss Trunchbull * 💫 💫 * Lashana Lynch comme Miss Honey * 💫 C’est magique. C’est MATILDA. L’adaptation musicale du réalisateur Matthew Warchus arrive sur Netflix. pic.twitter.com/CcTbItI8TV – NetflixFilm (@NetflixFilm) 15 janvier 2021

Ce Mathilde L’adaptation pour Netflix sera basée sur la version musicale de l’histoire classique de Roald Dahl dans laquelle un jeune prodige de rat de bibliothèque se bat avec ses parents et la directrice de Nemesis, Miss Trunchbull. Sony est prêt à sortir la fonctionnalité en salle au Royaume-Uni.

Emma Thompson est l’une des actrices britanniques les plus reconnaissables et est connue pour des rôles tels que L’amour en fait, Sauver Mr. Banks, et les deux Harry Potter et Nanny McPhee franchises. Thompson a été nominée pour de nombreux Oscars tout au long de sa carrière, remportant le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans Howards End et meilleur scénario adapté pour son travail sur l’adaptation de 1995 de Sens et sensibilité, dans lequel elle a également joué.

Agatha Trunchbull, également connue sous le nom de Miss Trunchbull (ou parfois même simplement « The Trunchbull ») est la directrice de l’école primaire de Crunchem Hall et le principal antagoniste de Mathilde. Tyran méprisable du plus haut niveau, The Trunch règne sur ses élèves d’une main de fer, recourant à des méthodes horribles pour réaliser son idée de la discipline.

Jouée avec aplomb par Pam Ferris dans l’adaptation du réalisateur Danny DeVito en 1996, Miss Trunchball n’est pas le genre de rôle auquel Emma Thompson est généralement associée et devrait fournir une version rafraîchissante du méchant littéraire. Quant à Alisha Weir, le rôle central de Mathilde sera sans aucun doute un rôle de rupture pour le jeune prometteur.

La version musicale de scène extrêmement populaire de l’histoire de Roald Dahl sur laquelle le film Netflix sera basé a été diffusée à Londres depuis 2011 et a eu une course réussie à Broadway entre 2013 et 2017. Le réalisateur original de l’émission Matthew Warchus, dont les crédits précédents incluent le Drame biographique 2014 Fierté, est à bord pour diriger l’adaptation pour Netflix.

L’écrivain derrière la mise en scène musicale de Mathilde, Dennis Kelly, qui a remporté un Tony pour avoir adapté le roman, rédigera le scénario. La pièce de théâtre musicale a été développée par le comédien australien Tim Minchin, qui a composé la musique et les paroles de la production, qui fera sans aucun doute le saut de la scène à l’écran avec tout le reste. Au cours de sa course, le spectacle a remporté plusieurs prix Tony et a été salué par la critique.

Mathilde n’est qu’une des nombreuses adaptations de Roald Dahl à se diriger vers Netflix, avec une annonce précédente révélant des plans pour apporter une myriade de ses histoires au service de streaming, y compris une animation Willy Wonka séries ainsi que de nouvelles prises Le BFG, Les Twits, Charlie et le grand ascenseur en verre et plus. Cela nous vient grâce à Twitter de Netflix.

