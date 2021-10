La comédie la plus épicée à regarder sur Netflix

Il y a des classiques qui ne se démodent pas et, si comédies épicées il s’agit, il y en a un qui a marqué le chemin pour ceux qui sont arrivés plus tard. Il s’agit de Tarte Américaine, qui a commencé comme un film tournant autour du éveil sexuel d’un groupe d’adolescents et qui a finalement été établi comme une série de neuf longs métrages créés entre 1999 et 2020. Avec Jason Biggs, Alyson Hannigan, Seann William Scott, Eugene Levy et Jennifer Coolidge en tant que protagonistes, ils restent à ce jour parmi les élus du public.

Le catalogue de Netflix en propose quatre : ils n’ont pas encore intégré les spin-offs American Pie : Band Camp, American Pie : The Naked Mile, American Pie : Beta House, American Pie : Le livre de l’amour ni American Pie : Règles des filles. Cependant, les bandes les plus drôles sont disponible sur la plateforme streaming et sont idéales pour se détendre et en apprendre un peu plus sur ce culte de la jeunesse.

+ Films American Pie à regarder sur Netflix

4. Tarte américaine (1999)

Adresse: Paul Weitz.

Jeter: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Seann William Scott.

Terrain: Cette comédie à succès montre les tentatives de quatre garçons en dernière année d’école pour accomplir le rite le plus attendu de la vie adulte : perdre leur virginité.

3. American Pie 2 : Votre deuxième fois (2001)

Adresse: JB Rogers.

Jeter: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Seann William Scott.

Terrain: Jim, Oz, Kevin et Stifler sont de retour, plus excités que jamais. Après leur première année de fac, ils se retrouvent et louent une maison pour l’été.

2. American Pie : Quel mariage (2003)

Adresse: Jesse Dylan.

Jeter: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Seann William Scott.

Terrain: Le lycée est laissé pour compte et les tourtereaux Jim et Michelle se marient, une raison suffisante pour voir Stifler organiser le meilleur enterrement de vie de garçon que vous puissiez imaginer.

1. American Pie : La Réunion (2012)

Adresse: Jon Hurwitz et Hayden Scholssberg.

Jeter: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Seann William Scott.

Terrain: Les quatre amis lubriques d’American Pie retournent à East Great Falls pour leur réunion de lycée de 10 ans, et un barrage de souvenirs les noie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂