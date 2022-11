La comédie classique de Jim Carrey qui a été réinventée en thriller

Réseaux sociaux

L’acteur a joué dans des films hilarants, en particulier dans les années 90, qui ont révélé des moments emblématiques.

©IMDBJim Carrey.

Nous sommes d’accord que si nous parlons de Jim Carrey nous faisons référence à l’un des acteurs les plus drôles de sa génération. des productions comme Ace Ventura Soit Le masque sont quelques-unes des fictions les plus hilarantes qui l’avaient au premier plan. Sans oublier les longs métrages comme Irène, moi et mon autre moioù il a montré son plein potentiel en tant qu’artiste comique à deux reprises.

De tous les films qui Jim Carrey fait dans les films, il y en a un en particulier qui a fait sensation sur les réseaux sociaux. Non pas parce qu’un anniversaire spécial est passé, mais parce qu’il a été recadré comme s’il s’agissait d’un thriller psychologique dans le style de L’éclat Soit Le silence des innocents. Dans Twitterun utilisateur était chargé de faire un nouveau montage d’un film qu’il a sorti en 1994 et de monter une bande-annonce pour retirer la comédie et la remplir de suspense.

Le compte de @JamesL1927 était celui sur lequel il partageait Twitter la nouvelle avance muet et muet réinventé comme un thriller psychologique. Sa publication a compté près de 15 000 likes et plus de 3 000 retweets, avec des personnes qui ont soutenu l’idée de changer radicalement le ton de ce classique de la comédie qu’ils ont réalisé. frères Peter et Bobby Farrelly. Pour ce faire, en plus d’imprimer d’autres musiques, il a fait un changement substantiel.

Comme nous le savons bien, muet et muet est une comédie mettant en vedette Jim Carrey et Jeff Daniels comme deux amis sans trop de lumières, Lloyd et Harry, qui traversent toute l’Amérique du Nord pour rendre la mallette d’une fille. Dans ce retournement de thriller psychologique, l’histoire semble entièrement centrée sur Lloydle caractère de Jim Carrey, en psychopathe obsédé par la fille qui oublie sa mallette (pas loin de ce qui se passe dans le film original) mais il est présenté comme un humain beaucoup plus intelligent, réfléchi et manipulateur. De plus, le chiffre de Harry (Daniels) Il est poussé de côté presque complètement.

+Le détail que Jim Carrey a apporté à Dumb and Dumber

Dans Bête et encore plus bête l’improvisation abondait et c’est quelque chose qui les Farrelly Ils ont été très clairs dès le départ. Porter Jim Carrey réaliser une comédie comme celle-là allait signifier lui donner de l’espace pour s’amuser. Cependant, au-delà de la possibilité de jouer avec le personnage devant la caméra, l’acteur de Le masque décidé d’aller plus loin et de les surprendre avant le tournage. Le premier jour de tournage, Carrey est venu sur le plateau avec la fameuse coupe de cheveux de Lloyd (qui n’était pas dans le script) et sans couronne en acrylique qui recouvrait l’une de ses dents de devant supérieures, qui avait été cassée quand il était plus jeune. Ainsi, il a donné naissance à deux caractéristiques qui sont devenues un emblème de Bête et encore plus bête.

