La colonne Zai Whitaker | Une (deuxième) expédition de verrouillage de la banque de crocodiles de Madras

Bien que les huit mois de verrouillage aient été difficiles (en particulier sur le plan financier), la Croc Bank a réussi à «tester positif» et à proposer de nombreuses nouvelles idées et changements.

Chaussures Snakebite

(Hélas!) Je ne suis pas Imelda Marcos mais quand même, mon cœur a chanté à la vue de ces chaussures: des bottes en caoutchouc anti-morsures de serpent pour les agriculteurs, créées par l’équipe de conception et de recherche de l’IIT-Chennai. Ils conçoivent des chaussures spécialisées pour la santé et des causes sociales, dont l’une est la morsure de serpent. Le coordinateur de notre équipe d’atténuation des morsures de serpent les a aidés à comprendre les circonstances et les statistiques entourant ce terrible problème, qui cause 60 000 décès annuels en Inde. La plupart des victimes sont des agriculteurs aux pieds nus et les morsures se produisent généralement au pied ou à la jambe.

Grâce à un don de Decathlon, nous avons pu distribuer 150 bottes en caoutchouc aux agriculteurs de Tirunelveli, un point chaud des morsures de serpent dans l’un des six États ayant le plus de morts. Même si elles étaient en caoutchouc et pesaient au moins deux fois plus que les chaussures ordinaires, le groupe cible a rapidement vu l’avantage de les utiliser. La plupart d’entre eux avaient vu l’agonie, la morbidité et la mort que causent les morsures de serpent; et étaient disposés à ralentir leur marche vers les champs, dans l’intérêt de la sécurité. L’une des utilisatrices les plus enthousiastes était une agricultrice Lakshmi, qui est devenue une avocate de la chaussure. Nous savions que nous étions sur la bonne voie, mais il était important de proposer un prototype adapté: un prototype abordable, durable et à l’épreuve des crocs. À 15 mm et plus, les crocs de la vipère de Russell sont une formidable seringue et ces serpents sont communs dans notre paysage agricole.

Alors, c’est pourquoi mon cœur chantait. Le développement et la production de masse des bonnes chaussures pour les agriculteurs amélioreraient grandement la vie de ces courageux cœurs de notre secteur agricole. Le prototype que je regardais semblait prometteur. Il était léger, il couvrait la moitié du tibia, il était résistant à l’eau mais pas étanche, et permettrait ainsi le drainage. Et, enfin et surtout, il avait un motif de peau de serpent cool, et tout l’effet était élégant. Quelle belle pensée, que nos agriculteurs ne devraient pas être simplement à l’abri des morsures de serpent, mais aussi élégants! Un grand merci à l’équipe idéaliste de l’IIT-Chennai, pour avoir mis à profit leur éducation et leur cerveau pour cette question importante et négligée.

Nouvelle maison pour les Cubains

Les bruits forts au-dessus d’un certain niveau de décibels sont nocifs pour les humains et les animaux. Cela peut entraîner de graves problèmes de santé et même la mort. L’enclos de nos crocodiles cubains – qui sont inclus dans la catégorie En danger critique d’extinction de la Liste rouge de l’UICN – était dans un endroit vulnérable, dans la ligne de mire des événements bruyants dans les stations voisines. Nous avons décidé de saisir cette opportunité de verrouillage pour les sortir de là. Heureusement, nous avions reçu une subvention de Cholamandalam Finance pour construire un nouveau stylo et c’était le moment idéal pour le faire: pas de visiteurs, donc beaucoup de temps et d’énergie pour se concentrer sur la tâche à accomplir. Cette enceinte, et deux autres adjacentes, sont uniques. Les habitants – les Cubains, les crocodiles au museau élancé et Ally l’alligator – profitent de leurs nouvelles maisons, agrémentées de peintures murales de leurs propres habitats et co-espèces indigènes. Je n’en dirai pas plus et en ferai un spoiler; alors venez les voir par vous-même! Cela a également été une expérience enrichissante pour nous, les humains. Nous avons appris, par exemple, la hutia, un animal ressemblant à un cobaye qui partage l’habitat du crocodile cubain et qui est endémique des Caraïbes.

Enrichir des vies

Le verrouillage nous a également permis de prolonger notre programme d’enrichissement environnemental. Cela implique des stimuli et des activités qui permettent à un animal de zoo d’atteindre son potentiel social et cognitif. Les primates, par exemple, peuvent recevoir leur collation ou leur repas dans des conteneurs avec différents systèmes d’ouverture / fermeture de sorte que leurs cellules grises soient exercées, tout comme ils le sont dans leur mode de vie de chasse / recherche de nourriture dans la nature. On pense que les reptiles sont primitifs par nature, mais les programmes d’enrichissement ont montré des capacités de connaissance surprenantes, l’exemple classique étant les crocodiles reconnaissant la voix de leur gardien.

L’enrichissement et la formation rendent également les procédures d’élevage plus sûres pour les éleveurs. Nos Komodo apprennent à associer la nourriture à un bâton de cible avec une balle colorée à la fin – et ont appris que sauter sur le gardien n’est pas un exercice productif. L’un de nos animaux les plus intelligents est l’alligator allié, qui répond à plusieurs commandes, notamment monter, descendre, descendre et arroser. Mais comme tous les étudiants, elle a ses bons et ses mauvais jours, et les pires jours sont généralement lorsque nous essayons de montrer ses compétences aux invités.

Reproduction intelligente

Le zoo a été si silencieux pendant le verrouillage: pas de musique de l’extérieur, pas de circulation, pas de visiteurs. C’était le bon moment pour se promener, profiter de certaines des choses fascinantes que les reptiles font. L’un d’eux est la rétention du sperme, la capacité qu’a certains animaux de stocker le sperme dans une partie spécifique de l’appareil reproducteur avant que l’ovule ne soit fécondé. Notre anaconda jaune (Eunectes notaeus) a produit des bébés au cours des quatre dernières années malgré le fait de n’avoir même pas humé un mâle pendant cette période. Elle a accouché de nouveau récemment et les bébés sont brillants et fougueux (et heureux de mordre la main qui les nourrit). Une de nos tortues à carapace molle du Gange (Nilssonia gangetica) a fait encore mieux. Elle a produit des œufs viables pendant 10 ans sans avoir accès à un mâle.

Snakeman rentre à la maison

Snakeman, ma biographie de Rom [Romulus Whitaker], a eu un temps productif pendant le verrouillage et – grâce à un généreux donateur – est maintenant disponible en tamoul et en kannada. Les traducteurs, Kamalalayan V et SV Sreenivasa, ont de toute évidence fait un excellent travail, tout comme les éditeurs Vanathi Pathippagam. En ces jours d’urgences environnementales de grande ampleur, il est plus important que jamais de créer une deuxième ligne de défenseurs de l’environnement en Inde. Les expériences de Rom et de ses semblables montrent que beaucoup peut être fait avec de maigres ressources financières. Cela nous rend si heureux que le livre soit désormais disponible pour les lecteurs non anglophones dans ces deux États où il a réalisé certains de ses travaux les plus importants.

Retour d’Hamadryad

Les petits glands font de grands chênes. Hamadryad a commencé comme un petit bulletin d’information de 10 pages sur la conservation des reptiles en 1976, «publié» par une vieille machine de cyclostylage au Madras Snake Park. Nous manoeuvrions à tour de rôle le levier qui faisait tourner le rouleau qui encrait le pochoir qui avait été martelé sur la vieille machine à écrire Godrej. Les graphiques devaient être dessinés à la main sur le pochoir avec un stylet, un instrument en métal pointu qui ressemblait plus à une arme qu’à un outil. Le rouleau devait être enduit d’un tube d’encre pulpeuse, qui se posait sur les mains, les coudes, le front et n’était pas facile à laver. Les pages «imprimées» devaient ensuite s’étaler pour sécher avant d’être agrafées. Le contenu se composait de nouvelles et de notes sur les herpès du sous-continent et a très rapidement gagné un large lectorat dans plusieurs pays et créé un réseau de naturalistes reptiles. Cela est devenu un énorme soutien lors des enquêtes de terrain, de la collecte de données et des initiatives transnationales telles que le projet d’écologie du gavial. Les étudiants intéressés par l’herpétologie ont expliqué à quel point il était encourageant de voir leur article ou note publié dans Hamadryad. Eh bien, il est devenu un journal herpétologique sur papier glacé, mais en 2018, nous avons dû arrêter sa publication en raison de la hausse des coûts d’impression et de port. Le verrouillage nous a donné le temps de nous gratter la tête et de réfléchir à la façon de le ramener à la vie. Des plans sont maintenant en cours pour créer un nouvel avatar de Hamadryad en ligne, avec l’herpétologue Yatin Kalki comme rédacteur en chef. C’est tellement excitant.

Donc dans l’ensemble, bien que les huit mois de verrouillage aient été difficiles (surtout financièrement), la Croc Bank a réussi à «tester positif» et à proposer de nombreuses nouvelles idées et changements grâce à la formidable équipe que nous avons à bord. Un grand merci à notre personnel, à nos administrateurs et aux nombreux donateurs qui nous ont permis de continuer.

L’auteur et écologiste Zai Whitaker est administrateur délégué – Madras Crocodile Bank Trust / Center for Herpetology. Lisez plus de ses articles pour 45secondes.fr ici.

