La collection Evil Dead Groovy amène les films et les émissions de télévision en 4K Ultra HD en novembre

Qui savait que le mal pouvait être si groovy ? Les deux originaux Evil Dead films, ainsi que les trois saisons Ash contre Evil Dead la série rentre à la maison dans La mort diabolique Groovy Collection, arrivée le 16 novembre sur 4K Ultra HD + Blu-ray + Digital de Lionsgate. Le favori de l’horreur culte Bruce Campbell (Armée des Ténèbres, Bubba Ho-Tep, téléviseurs Les derniers enfants sur Terre) revient dans cet emballage de collection, ainsi qu’Ellen Sandweiss (Je m’appelle Bruce, téléviseurs Femmes dangereuses, La mort diabolique) et Lucy Lawless (téléviseurs Xena : princesse guerrière, Ma vie est un meurtre, Homme araignée). L’édition collector ultime, La mort diabolique Groovy Collection sera disponible en 4K Ultra HD + Blu-ray + Digital au prix de détail suggéré de 79,99 €.

Fans d’horreur, retournez dans cette cabane emblématique dans les bois, puis voyagez des décennies au-delà, avec ce Evil Dead Collection Groovy. L’homme à femmes Ash Williams (Bruce Campbell) renaît en tant que tueur de Deadites dans La mort diabolique (4K + Blu-ray) après des vacances à la campagne gâchées par la lecture d’un ancien texte d’invocation de démons. Dans Evil Dead II (4K + Blu-ray), un Ash armé d’une tronçonneuse est encore une fois poussé au bord de la folie par le mal déchaîné, tandis que Cendre contre. Evil Dead (Blu-ray) suit un Ash plus âgé et plus gris pendant trois saisons sauvages alors qu’il compte avec son passé sanglant face à une peste Deadite. Il comprend La mort diabolique DVD de contenu bonus, avec plus de trois heures de longs métrages revisitant les acteurs, l’équipe et l’héritage éternel du film.

LA MORT DIABOLIQUE CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES 4K ULTRA HD + BLU-RAY

Commentaire audio avec le scénariste-réalisateur Sam Raimi, le producteur Robert G. Tapert et la star Bruce Campbell

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DU DVD EVIL DEAD :

Un par un, nous vous emmènerons : la saga inédite de La mort diabolique

La mort diabolique: Trésors de l’étage de la salle de coupe

La vie après la mort : les dames de La mort diabolique

Rencontre des dames de The Evil Dead Bruce Campbell

Non conventionnel

Au Drive-In

Panel de la Réunion

À la découverte des Evil Dead

Test de maquillage

Bande-annonce

Spots TV

EVIL DEAD II CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES 4K ULTRA HD + BLU-RAY :

Sanglant et Groovy, bébé ! – Hommage à Evil Dead II de Sam Raimi

Commentaire audio avec le scénariste-réalisateur Sam Raimi, l’acteur Bruce Campbell, le co-scénariste Scott Spiegel et l’artiste des effets spéciaux de maquillage Greg Nicotero

Caractéristiques spéciales Blu-ray™: Swallowed Souls: The Making of Evil Dead II, Cabin Fever: Behind the Scenes of Evil Dead II, Road to Wadesboro: Revisiting the Shooting Location with Filmmaker Tony Elwood, Evil Dead II: Behind the Screams, The Gore the Merrier, Still Galleries, commentaire audio

ASH VS EVIL DEAD LA COLLECTION COMPLÈTE : FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES BLU-RAY PAR SAISON

Saison 1:

Dans le monde de Ash

Comment tuer un Deadite

Le meilleur des cendres

Commentaires audio

Saison 2:

Premier aperçu de la saison 2

Dans le monde de « Ash vs Evil Dead »

Jusqu’à vos cendres

Les femmes qui donnent des cendres

Les marionnettes sont mignonnes

L’aube de l’apparition

Ramener Henrietta

Le Delta

Comment tuer un Deadite

Mash-up Fatality

Commentaires audio

Saison 3:

Aperçu de la saison

Dans le monde de « Ash vs Evil Dead »

Commentaires audio

Le casting comprend Bruce Campbell, Ellen Sandweiss et Lucy Lawless. Faites-en un sacré bon Thanksgiving ! Rassemblez-vous autour du tube avec la famille pour une fête des cendres pendant que vous digérez. La mort diabolique Groovy Collection arrive sur 4K Ultra HD + Blu-ray le 16 novembre.

