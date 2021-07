La collection de vêtements d’Outer Banks X Volcom vient de tomber et vous en voudrez tout

Il est temps de vivre votre meilleure vie Pogue avec la nouvelle collection de vêtements Outer Banks de Volcom. Voici où l’acheter.

Avant la sortie très attendue de Outer Banks saison 2 sur Netflix, la marque de mode Volcom a dévoilé une Banques extérieures ligne de vêtements inspirée que les fans de la série voudront mettre la main sur dès que possible.

L’énorme collection, qui présente plusieurs modèles différents, dont certains avec des références directes à la série, est disponible à l’achat en ligne sur Volcom.com et dans les magasins dès maintenant.

La collection Volcom X Outer Banks, intitulée à juste titre « Passez un bon moment tout le temps », comprend une variété de t-shirts, pulls, ensembles deux pièces, chapeaux, chemises et sacs à dos. Et nous ne savons pas pour vous, mais nous avions besoin de ce pull ‘P4L’ dans nos garde-robes comme hier.

Collection Volcom x Outer Banks : Où acheter, prix et les meilleurs articles. Image : Netflix, Volcom.com

Parlant de la collection, Volcom CMO Ryan Immegart a déclaré: « Travailler en étroite collaboration avec Netflix et Banques extérieures nous avons pu avoir un aperçu de l’histoire, de l’évolution des personnages et de leurs amitiés de chevauchement ou de mort qui nous ont inspirés pour créer des designs sur mesure qui capturent les moments passionnants et émouvants de la nouvelle saison. »

La collection Volcom X Outer Banks comprend des t-shirts Pogue Life. Photo : Volcom.com

La collection propose un mélange d’articles pour hommes, femmes et non sexiste. Il y a des t-shirts graphiques avec les slogans « Pogue Life », « Kook Princess » et « Free John B ». Il existe des ensembles coordonnés tie-dye qui vous aideront à canaliser votre Kie intérieur. Il y a aussi des t-shirts et des chapeaux qui arborent le signe emblématique des Outer Banks ainsi que le logo Kildare Island Surfboard Co..

Où acheter la chemise verte à imprimé fleuri de Sarah Cameron dans Outer Banks 2 ? Image : Volcom.com, Netflix

Il y a aussi la « chemise OBX Your BF’s » avec exactement le même motif d’imprimé floral vert que John B et Sarah Cameron ont tous deux porté dans la saison 1 et la saison 2, et le motif imprimé Tiger vu sur la chemise de John B dans les photos promotionnelles de la saison 1. Bien que, au lieu de jaune, celui-ci soit d’un bleu pâle.

Où acheter la chemise à imprimé John B’s Tiger d’Outer Banks ? Image : Netflix, Volcom.com

Les prix de la collection vont de 22 € à 55 € (33 € à 70 €), avec les t-shirts et chapeaux de base dans le bas de la fourchette de prix, et les pulls et sacs à dos dans le haut de gamme.

Banques extérieures la saison 2 sort le 30 juillet. Pour toutes les dernières nouvelles, mises à jour et spoilers sur la saison, rendez-vous ici.

