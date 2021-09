La collection de « Life Is Strange » a déjà une date de sortie

Après avoir annoncé la sortie de « Life Is Strange: Remastered Collection » plus tôt cette année et plus tard annoncé son retard, le jeu de Dontnod Entertainment, Deck Nine Games et Square Enix a enfin une date de sortie officielle, anticipant l’arrivée de cette compilation remasterisée sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia et consoles PC le 1er février 2022.

L’équipe de Square Enix a présenté un communiqué de presse annonçant l’arrivée de ce titre qui compile les épisodes de « Life Is Strange » et de sa suite « Life Is Strange: Before the Storm », qui aura sa propre mise à jour pour être joué plus tard sur les consoles de nouvelle génération.

L’équipe de développement derrière cette compilation de « Life Is Strange » a annoncé son retard en août dernier, notant que la raison était liée au fait d’éviter la pression sur ses développeurs car ils travaillaient simultanément sur la « Remastered Collection » et sa suite, « True Colors », qui est maintenant disponible.

« Cependant, en raison des défis actuels de la pandémie mondiale, nous souhaitons alléger toute pression supplémentaire sur l’équipe » Life is Strange » en offrant plus de temps entre la sortie de » Life Is Strange : True Colors » et la » Collection Remastered » » annoncerait l’équipe de Square Enix pendant le délai initial du jeu.

« Life Is Strange » a été initialement présenté dans des épisodes séparés lors de sa sortie en 2015. Il raconte une histoire se déroulant dans la ville fictive d’Arcadia Bay, dans l’Oregon, aux États-Unis. Son protagoniste, Max Caulfield, est un étudiant en photographie capable de voyager dans le temps, ce qui lui permet de modifier des éléments de son présent.

Il y a aussi une excellente nouvelle pour ceux qui ont acheté l' »Ultimate Edition » de « True Colors », car le jeu comprend un code spécial pour télécharger les deux jeux inclus dans la « Remastered Collection » sans avoir à payer de montant. supplémentaire à partir du 1er février.