La collection de films ‘Mortal Kombat’ 2 obtient une sortie de Steelbook impressionnante en janvier 2021

Fans de l’original Combat mortel film et Mortal Kombat: Annihilation sera heureux de voir la sortie de ce Steelbook Blu-Ray prévue pour janvier 2021.

Une nouvelle version de Steelbook a été révélée pour le Combat mortel 2 films Blu-Ray collection qui rassemble le film de 1995 Combat mortel et la suite de 1997 Mortal Kombat: Annihilation. L’ensemble est disponible en pré-commande maintenant sur le site Web de Best Buy et ne coûte que 16,99 €, ce qui n’est pas une mauvaise affaire pour deux films sur Blu-Ray avec un steelbook sympa pour l’accompagner. L’ensemble sortira officiellement le 26 janvier 2021.

On ne sait pas si cet ensemble aura de nouvelles fonctionnalités spéciales, bien que compte tenu de la façon dont Best Buy a publié une série de steelbooks exclusifs ces derniers temps, je pense que c’est certainement possible.

Si vous n’avez jamais vérifié non plus Combat mortel film et voulez en faire l’expérience avant le nouveau Combat mortel le film arrive l’année prochaine, cela semble être un excellent ensemble à ramasser et à ajouter à votre collection.

Vous pouvez pré-commander le nouveau Combat mortel Collection Blu-Ray avec Steelbook maintenant ou récupérez-le 26 janvier 2021.