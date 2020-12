La collaboration Sean Cliver x Nike SB Dunk mène à l’application SNKRS Freakout

L’application Nike SNKRS ne manque jamais de distribuer des L.

Si vous êtes un grand sneakerhead, alors il y a quelques entités qui se sont révélées être votre plus grand ennemi au fil des ans. Bien sûr, les robots sont peut-être le plus gros coupable, tandis que les revendeurs embêtants en sont un autre. Il y a peut-être un ennemi encore plus grand qui vous empêche de faire des chaussures et il s’appelle l’application Nike SNKRS. Chaque grosse goutte, sans faute, les sneakerheads s’adressent à Twitter avec leurs frustrations alors que l’application distribue beaucoup plus de L que de W. C’était très certainement le cas samedi matin alors que les fans se sont tournés vers l’application cherchant à gérer la collaboration Nike SB Dunk Low x Sean Cliver. Beaucoup avaient l’impression que cela allait être une chaussure cuivrée, bien qu’à la fin, ils se soient tristement trompés. Image via Nike Ces chaussures sont assez magnifiques car elles ont une palette de couleurs unique et des matériaux haut de gamme qui correspondent bien au thème général de la chaussure. Il n’est pas surprenant qu’il y ait eu beaucoup de battage médiatique autour de ces derniers, mais à la fin, beaucoup de sneakerheads ont été déçus avec la tête dans leurs mains. À la suite de tout cela, Twitter a été éclairé par des fanatiques de chaussures en colère, car l’application SNKRS est immédiatement devenue le sujet de tendance numéro un aux États-Unis. Consultez les tweets ci-dessous pour voir comment cette baisse a fini par se jouer.