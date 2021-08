La collaboration BTS de Megan Thee Stallion apporte plus de diversité corporelle à K-Pop

Megan Thee Stallion Hotties et BTS ARMY sont très heureux d’apprendre que la seule et unique fille sexy fait équipe avec le boys band coréen.

BTS et Megan Thee Stallion ont une base de fans si impressionnante qu’en collaborant ensemble, ils élargissent leur public et peuvent même responsabiliser les jeunes filles en Corée.

Les fans de Megan, ainsi que les fans de BTS, sont ravis l’un pour l’autre que ces deux centrales fassent une collaboration.

Ce qui est encore plus excitant, c’est l’influence que Megan a pour attirer les fans d’ARMY avec sa positivité corporelle et l’autonomisation des femmes.

Megan Thee Stallion et BTS remettent en question les normes de beauté K-Pop.

Selon un article de Koreaboo, une société de médias numériques qui couvre la culture pop coréenne pour les lecteurs anglais du monde entier, K-Pop a modifié la perception de l’image corporelle de ses fans de manière malsaine.

Les normes de beauté traditionnelles pour les femmes coréennes sont extrêmement strictes.

De nombreuses femmes coréennes aspirent à être minces, grandes, à la peau claire, à avoir un petit visage, une mâchoire en forme de V, des sourcils droits, une peau impeccable, des yeux plus grands – probablement sous l’influence des normes de beauté occidentales néfastes.

Certains fans de K-Pop considèrent cette norme comme irréaliste et dangereusement malsaine. Megan Thee Stallion défie à la fois les normes occidentales et coréennes.

Hwasa de MAMAMOO a défié le standard de beauté de K-Pop.

Une star féminine de la K-Pop qui a commencé à changer cette norme de beauté est Hwasa du groupe de filles MAMAMOO, et l’influence de Megan Thee Stallion pourrait aider son message.

Hwasa a parlé du colorisme en Corée, car elle n’est pas considérée comme ayant la peau claire.

Elle a vu le pire côté des normes de beauté irréalistes, affirmant même qu’un agent de l’industrie lui a dit un jour : « Tu es grosse et pas jolie. »

Megan Thee Stallion et la collaboration « Butter » de BTS pourraient mettre l’accent sur le féminisme dans la K-Pop.

Le mouvement féministe n’en est qu’à ses débuts en Corée et, pour certains, il est encore considéré comme un gros mot.

C’est parce qu’il y a une diabolisation du discours et de l’idéologie féministes en Corée du Sud car le terme a été mal interprété comme intrinsèquement radical et misandriste. Par conséquent, parler de discours féministe favorise l’hostilité et la peur chez les jeunes hommes coréens et favorise les attitudes misogynes et la politique conservatrice.

Cela s’est également infiltré dans la K-Pop. Selon le Korean Herald, même RM de BTS a été distingué d’un site Web anti-féministe le qualifiant de « féministe vérifié ».

Megan Thee Stallion, d’autre part, a été une source d’inspiration et d’autonomisation pour les jeunes femmes, tout comme Hwasa l’a été en Corée.

Megan est connue pour autonomiser les femmes, soutenir la positivité corporelle, le féminisme ainsi que l’activisme, et être sans vergogne vous-même.

Les fans peuvent espérer que Megan puisse avoir une influence positive sur les jeunes filles et femmes coréennes, les inspirant à porter ce qu’elles veulent, être qui elles sont et être une fille sexy qui aime son corps tel qu’il est.

Nous pouvons voir ce genre de réaction dans les vidéos de réaction coréennes sur YouTube. Un compte YouTube coréen appelé « OSSC » avait publié des vidéos de réaction de jeunes Coréens d’une vingtaine d’années – hommes et femmes – réagissant aux clips de Megan Thee Stallion.

Dans la vidéo de réaction à « Hot Girl Summer », les jeunes filles coréennes d’une vingtaine d’années ont adoré dire « il fait si chaud » et ont ajouté que « la forme de son corps est tellement belle ».

Une autre fille semblait avoir été inspirée en regardant le clip de « Big Ole Freak », car les paroles de Megan sont très sexuellement explicites, « Elle est tellement cool qu’elle parle de ces choses mais n’a pas honte. »

Dans une autre vidéo coréenne YouTube React, de la chaîne YouTube coréenne « Awesome World », Heejae, une femme coréenne présentée sur le compte, a réagi au clip de Megan Thee Stallions « Body ».

« J’ai l’impression d’être devenue » cette garce « , après avoir regardé, a-t-elle déclaré.

Megan inspire les gens du monde entier qui écoutent sa musique car elle incarne le féminisme dont nous avons besoin au 21e siècle.

Par conséquent, peut-être que cette collaboration avec BTS et Megan Thee Stallion peut remettre en question l’image corporelle standard de la K-Pop et que les femmes coréennes peuvent être responsabilisées par une femme noire séropositive, ronde et forte.

Elle peut inspirer les filles coréennes à être qui elles sont et à se sentir bien pour exprimer leur sexualité.

