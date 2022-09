La colère d’une femme face au nouveau partenaire de son ex-mari « volant sa retraite » suscite un débat

Cette femme s’est fâchée après que son ex-mari ait eu une nouvelle petite amie, cependant, la jalousie n’est pas la cause de sa colère.

La nouvelle petite amie a écrit sur le forum britannique « Mumsnet » sur les mauvais sentiments qu’elle a subis de la part de l’ex-femme de son partenaire dans le but d’obtenir des conseils des internautes.

La femme craint que sa petite amie ne lui vole l’argent de sa retraite.

Dans le message d’origine, la petite amie a partagé qu’elle avait la fin de la cinquantaine et qu’elle entretenait une relation amoureuse avec son partenaire depuis un certain temps.

Le couple a prévu de faire plusieurs activités et de voyager dans différents endroits car l’homme aime participer à de telles activités.

« Il a toujours fait les loisirs avec ses enfants quand ils étaient plus jeunes, le XW [ex-wife] n’est pas allé, [things like] randonnée, camping, vélo, canoë. Ils viennent encore de temps en temps.

Cependant, cela ne s’est pas bien passé avec l’ex-femme de son partenaire car elle craint que la petite amie ne lui vole l’argent de sa retraite.

La femme a écrit: « Son XW dit à tout le monde que j’ai volé sa retraite et maintenant elle ne peut se permettre de faire aucune des choses qu’elle attendait avec impatience. »

Il semble que l’ex-femme pense que le couple a l’intention d’utiliser son argent de retraite pour les projets de voyage.

Le mari a quitté son ex-femme après qu’elle ait refusé de le rejoindre dans ses rêves de retraite.

Comme l’homme est assez extraverti et aime les diverses activités de plein air, il a beaucoup de choses qu’il veut faire. Lorsqu’il était encore avec son ex-femme, il lui a demandé de se joindre à lui dans de nombreuses activités différentes.

« Elle ne voulait tout simplement pas le rejoindre ou être impliquée dans ses rêves de retraite, donc en fin de compte, c’était en partie la raison pour laquelle il est parti », a écrit la petite amie.

Au milieu de tout cela, la petite amie a l’impression d’être une mauvaise personne. En conséquence, elle a posté son histoire pour demander l’avis d’autres personnes.

Les internautes ont donné à la femme une réaction mitigée.

De nombreux internautes ont vu que l’ex-femme avait tort et ont affirmé que la petite amie devrait simplement l’ignorer et ses crises de colère.

Un utilisateur a écrit : « Ignorez-la. Vous ne faites rien de mal. Vous connaissez tous les deux la vérité et si des amis se rangent du côté d’elle, ce ne sont de toute façon pas les personnes que vous voulez dans votre vie.

Un autre utilisateur a écrit : « N’y pense pas. En supposant qu’ils aient été séparés avant qu’il ne vous rencontre, il lui a retiré ses plans de retraite.

En même temps, les gens pensaient qu’il pourrait y avoir plus dans l’histoire et ont demandé plus de détails à la femme. De plus, de nombreuses personnes ont conseillé à la petite amie de réfléchir davantage à la raison pour laquelle l’ex-femme se comporte de cette façon.

Histoires liées de YourTango :

Une personne a commenté : « Peut-être qu’il y a des raisons pour lesquelles ils se sont séparés au-delà de ce qu’il vous a dit et qu’il ne veut pas y aller… Je laisserais cela flotter sur vous, mais sachez qu’elle peut avoir des raisons de penser comme elle le fait que vous ignorent. »

Une autre personne a écrit: «Je me sens un peu désolé pour l’ex-femme. Peut-être qu’elle s’occupait de la famille pendant qu’il s’adonnait à ses passe-temps. Peut-être que ses passe-temps signifiaient plus d’argent dépensé pour lui et moins d’argent pour la famille.

Sanika Nalgirkar est une rédactrice d’actualités et de divertissement basée en Inde. Elle est titulaire d’une maîtrise en création littéraire. Voir plus de ses écrits sur son site Web.