La colère de l’homme de Jason Statham remporte le box-office du week-end avec un début de 7,3 millions de dollars

Jason Statham et Guy Ritchie’s Colère de l’homme a fait ses débuts au sommet du box-office ce week-end avec un impressionnant gain de 7,3 millions de dollars. À l’échelle mondiale, le film d’action a pu rapporter 25,6 millions de dollars, ce qui taquine des chiffres positifs pour la saison au box-office de l’été 2021. Ritchie a co-écrit le scénario avec Ivan Atkinson et Marn Davies, et l’histoire est basée sur le film français de 2004 Camion de caisse par Nicolas Boukhrief. Colère de l’homme est la quatrième collaboration du réalisateur avec Statham, et la première fois de retour ensemble depuis 2005 Revolver.

Les cinémas commencent à accueillir des foules plus petites, ce qui a lentement commencé à redonner vie au box-office. Alors que personne ne s’attend à un retour au box-office de 2018 et 2019, les choses commencent à s’améliorer, grâce au succès de films récents comme Colère de l’homme, Combat mortel, Personne, et Godzilla contre Kong. Avec Rapide et furieux 9, avec Marvel’s Veuve noire, à venir dans les prochaines semaines, les attentes sont prudemment élevées pour un retour à des chiffres semi-normaux au box-office d’été pour 2021. Quant au moment où les salles permettront des niveaux de fréquentation plus importants, cela diffère selon les États.

Chasseur de démons: train Mugen a pu prendre la deuxième place au box-office du week-end. Le film japonais d’animation fantastique sombre a pu gagner 2,9 millions de dollars, ce qui était juste assez pour frapper Combat mortel à la troisième position. Le film fantastique sur les arts martiaux a rapporté 2,3 millions de dollars ce week-end dans les salles de cinéma du pays et a généré plus de 72,5 millions de dollars au pays depuis ses débuts en salles et HBO Max il y a trois semaines. L’adaptation du jeu vidéo a reçu des critiques mitigées de la part des fans et des critiques de longue date.

Godzilla contre Kong est arrivé à la quatrième place ce week-end après avoir rapporté 1,9 million de dollars. À ce jour, le quatrième opus de Legendary’s MonsterVerse a rapporté plus de 422 millions de dollars dans le monde et se révèle être un revenu régulier au box-office. De Disney Raya et le dernier dragon est arrivé au cinquième rang avec 1,6 million de dollars. Le film familial d’animation est également disponible en streaming sur Disney + pour un prix premium. Le numéro six est allé au film d’horreur Séparation, avec 925 K €, tandis que Ici aujourd’hui a fait ses débuts au numéro sept avec 900K €.

Bob Odenkirk Personne a pu prendre la huitième place ce week-end avec 790K €. Le thriller d’action a rapporté plus de 43 millions de dollars dans le monde sur un budget initial de 16 millions de dollars. Le impie a pris la neuvième position avec 680K €. Le film d’horreur surnaturel a reçu des critiques mitigées de la part des téléspectateurs et des critiques depuis son ouverture en salles il y a six semaines. Pour terminer, Tom et Jerry a pris la dixième place avec 425K €. Le film familial d’animation a 109,9 millions de dollars depuis ses débuts en salles il y a onze semaines. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

Box-office

1. Colère de l’homme – 7,3 millions de dollars

2. Démon Slayer: Mugen Train – 2,9 millions de dollars

3. Combat mortel – 2,3 millions de dollars

4. Godzilla contre Kong – 1,9 million de dollars

5. Raya et le dernier dragon – 1,6 million de dollars

6. Séparation – 925 000 €

7. Ici aujourd’hui – 900 000 €

8. Personne – 790 000 €

9. Le impie – 680 000 €

dix. Tom et Jerry – 425 000 €

